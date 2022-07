Morto operaio nel messinese dopo essere stato assalito da sciame di api

Operaio muore nel messinese a causa di punture di insetti: era stato aggredito da api e calabroni. La causa del decesso potrebbe essere compatibile con uno shock anafilattico, ma sarà l’esame autoptico a stabilirlo con più certezza. Tantissimi i casi analoghi, sfociati in un tragico epilogo o a lieto fine. È morto ieri a Letojanni, in provincia di Messina, un operaio di 59 anni. L’uomo, Salvatore Ruggero, ha probabilmente perso la vita a causa di uno fortissimo shock anafilattico; si stava recando a lavoro, ma dopo aver aperto un casolare è stato assalito da svariati insetti, si presume uno sciame di api e qualche calabrone.

Ha avuto solo il tempo di allertare un suo collega, che ha chiamato i soccorsi: dopo averlo trovato privo di sensi dal 118, è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo il suo arrivo al nosocomio. Sul corpo verrà eseguito nei prossimi giorni l’esame autoptico presso il policlinico di Messina: nonostante la causa della morte sia molto probabilmente l’assalto degli insetti e la successiva reazione allergica, l’autopsia riuscirà a dare molte più informazioni e ad accettare il motivo del decesso.