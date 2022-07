Sarah Neeley ha vinto la sua battaglia contro il peso, grazie alle cure mediche e alla sua grande forza di volontà è riuscita a riappropriarsi della sua vita.

La protagonista di oggi ha fatto parte del programma “Vite al limite”, Sarah ha affrontato le pene dell’inferno per riuscire nel suo intento e dopo 12 mesi di cure ce l’ha fatta. Buttar via 300 kg non è un’impresa da poco, anzi! Ci vuole lavoro, costanza, forza di volontà, entusiasmo, fede e speranza, tutte qualità che la protagonista ha scoperto di avere.

Naturalmente la rinascita è stata possibile grazie ad un intervento di chirurgia bariatrica successivo ad una dieta molto drastica che ha permesso l’operazione.

Ecco oggi com’è Sarah, in molti stentano a riconoscerla

Classe 1992, Sarah è una giovane che pesava 300 kg e che oggi grazie al dott. Younan Nowzaradan ha vinto la sua battaglia contro il cibo. Era il 2018 quando abbiamo visto per la prima volta Sarah nell’episodio 13 della stagione di Vite al limite. Originaria dell’Ohio, Sarah era pronta a tutto ed è arrivata fino a Houston, dove il dott. Nowzaradan opera e tratta pazienti obesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Romina Power senza freni: “Al Bano in camera da letto…era”. Succedeva sempre, la confessione spiazza tutti

Il peso aveva una causa, il padre violento, i genitori che litigavano spesso e l’armonia che in casa mancava veniva compensata con il cibo, a tutte le ore de giorno e della notte. Per questa ragione, Sarah ha deciso di mangiare senza limiti fino ad ingrassare 300 kg.

Oggi la nostra protagonista è una persona nuova, ha perso 113 kg ed è tornata più bella che mai. Si è riappropriata della sua vita diventando anche mamma di due bellissimi bambini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ferragnez, l’annuncio strazia i fan: “Ho bisogno di…fa male”. Poi lo spoiler sulla famiglia, è allucinante

Tutta la famiglia vive felice, Sarah ha un marito che l’ama moltissimo e nulla ostacola la loro serenità. Le liti in famiglia sono solo un brutto ricordo che appartengono al passato, finalmente l’incubo è finito ed una nuova vita ha inizio anche per la bellissima e dolcissima Sarah.