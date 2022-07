“Calpestami, non riesco a resisterti” Elodie non indossa nulla, è pazzesca in costume – FOTO

Elodie si rilassa in barca e lancia una serie di scatti che mettono ko. Ma è nuda? I fan impazziscono solo a vederla

Una star tra le star, così potremmo definire Elodie, la cantante ex allieva di “Amici” che ormai è lanciata nell’olimpo della musica italiana e non solo. Lei che ama la moda e non essere mai uguale nei suoi look, è coccolata dai migliori stilisti. Tra questi c’è anche il marchio internazionale Valentino.

La cantante di Tribale è stata, infatti, tra gli ospiti della sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 che si è svolta in piazza di Spagna al fianco di nomi del calibro di Laura Pausini, Mara Venier come anche Anne Hathaway e Florence Pugh.

Tra Elodie ed il direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli c’è un legame speciale e proprio lei ha celebrato tutto questo in alcuni scatti insieme nei quali ha scritto “Nettuno gang”, in riferimento alla città natale dello stilista.

Non solo abiti super chic e d’impatto. Elodie sa lasciare di stucco con il suo fisico pazzesco. L’ultima proposta in costume è da capogiro.

Elodie, costume nude e fisico che ti mette ko: le FOTO

