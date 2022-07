Alessia Lanza strega gli utenti di Instagram con un selfie destinato a far rimanere il pubblico a bocca aperta: la tiktoker indossa solo il reggiseno!

È ormai una star in piena regola all’interno della piattaforma di TikTok, grazie alla quale, ormai da qualche anno, la giovanissima Alessia Lanza è riuscita a radunare attorno a sé un gruppo a dir poco folto di seguaci. Sono oltre 3,5 milioni le persone che, quotidianamente, controllano il social network per ammirare i balletti e le clip mozzafiato postate dalla classe 2000.

Data la popolarità acquisita attraverso TikTok, Alessia è stata persino contattata dall’entourage di Fedez, Mara Sattei e Tananai per collaborare al loro ultimo singolo, “La dolce vita“. La giovane, che ha partecipato al videoclip ufficiale, ne ha dunque approfittato per mettersi ulteriormente in mostra davanti a milioni di utenti.

Anche su Instagram, parallelamente, la 22enne può vantare di una cifra più che consistente di ammiratori. Gli scatti che la Lanza si concede attraverso le stories sono sensuali tanto quanto i video che la vedono ballare scatenata. I recenti selfie apparsi proprio tramite questa seconda piattaforma, in particolare, hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Alessia Lanza, la tiktoker più sensuale si spoglia sui social: solo con il reggiseno nell’ultima FOTO…

Giovanissima e già sulla cresta dell’onda, la bellissima Alessia Lanza ha racimolato ben 3,5 milioni di seguaci e oltre 168mila likes grazie alla piattaforma di TikTok. Parallelamente, tuttavia, la classe 2000 non manca di dare sfoggio della propria sensualità sconvolgente anche attraverso l’account di Instagram.

Solo oggi, nello specifico, sono apparsi degli scatti fenomenali all’interno delle stories. In uno di questi la tiktoker, che si trovava di fronte ad uno specchio, ha immortalato il proprio fisico scolpito nel marmo, valorizzato dal pantalone morbido a vita alta e dal reggiseno sportivo.

Indubbiamente, a giudicare dalla foto, Alessia pratica costantemente attività fisica per mantenersi così in forma. D’altronde, come le ricordano i suoi fan di TikTok, la sua sensualità non ha letteralmente paragoni: “sempre stupenda“, “che meraviglia“, “sei il nostro finimondo“.