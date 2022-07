4 anni senza Fabrizio possono essere tanti, ma con forza e coraggio anche la sua ex moglie oggi sembra essersi rialzata dal baratro dello sconforto.

Sono ormai passati 4 anni da quel fatidico 26 marzo 2018 in cui Fabrizio Frizzi lasciava tutti per colpa di un’emorragia cerebrale fulminante. Un lutto profondissimo che la ex modella e giornalista Carlotta Mantovan ha affrontato anche grazie alla vicinanza di amici e parenti.

Classe 1982 e originaria di Mestre, i due si sono conosciuti nel 2002 quando lei appena ventenne stava partecipando al concorso di “Miss Italia”. Un secondo posto in finale ma un premio inaspettato visto che il conduttore se ne innamorò subito e la volle nella sua vita che dopo allora si sarebbe colorata di tinte pastello e tanto amore, fino alla nascita nel 2013 di Stella.

Dopo la morte di Frizzi, la Mantovan è rimasta nel mondo della televisione grazie anche al supporto dell’amica Antonella Clerici. Ha condotto la rubrica “Tutta salute” con Michele Mirabella, e “Portobello”. Oggi, invece, pare che si sia lasciata il mondo dello showbiz alle spalle per dedicarsi a tutt’altro. Vediamolo subito.

Carlotta Mantovan, la nuova vita in Francia con la figlia

Sono stati anni difficili, fatti di frustrazione per una perdita senza senso e di rabbia per essere rimasta sola con una figlia piccola che chiedeva a gran voce di vedere il suo papà.

Carlotta teneramente ma anche tenacemente però si è rialzata letteralmente in sella, la caduta rocambolesca pare non averla azzoppata più de dovuto.

Si è tagliata i capelli a bob corto e sbarazzino dicendo addio alla sua lunga chioma rossa, ha lasciato SkyTg24 e si è trasferita nel Sud della Francia con la figlia, anche se non sappiamo bene dove visto che nelle foto social non appare nessuna geolocalizzazione ed i suoi amici intimi non ne hanno mai fatto cenno.

In pace con se stessa si è anche data alla sua passione più grande, i cavalli, che addestra e alleva come fossero dei figli. Gli scatti postati dalla giornalista la raccontano felice e spensierata dentro il maneggio accanto a questi animali possenti che le hanno dato la carica per riprendere in mano la sua vita in pieno.

Due giorni fa ha condiviso l’ultimo scatto che svela un primo piano dal basso verso l’alto del suo viso magro che occupare tutto l’obiettivo della macchina fotografica.

Nella didascalia scrive “#🌊 #💛#💙”, occhiali da sole, un ciondolo collarino stretto al collo, bretelle del costume azzurro e capelli arruffati dal vento. Una giornata al mare con Stella per rilassarsi un po’? Migliaia i commenti che le sono arrivati da parte dei fan che tifano per lei e la sua serenità.