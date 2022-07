Michelle Hunziker e Eros ancora insieme, dopo 26 anni beccati così. Fan increduli, cosa combinano?

La loro relazione è terminata ma a differenza di quella con Trussardi i due ex amanti sono rimasti molto amici, tanto da aver organizzato un incontro poco tempo fa.

I due ex marito e moglie non hanno mai negato di aver sempre mantenuto un buon rapporto per il bene di Aurora, ma ora più che mai hanno davvero trovato una serenità tale per cui ogni cosa scorre liscia e senza intoppi, anche i rapporti lavorativi e le collaborazioni che li vedono insieme più uniti che mai.

Lo ha rivelato per prima proprio la figlia della coppia Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti in un’intervista a Il Corriere della Sera di circa un mese fa, dove ha spiegato alcuni dettagli inediti riguardo la sua vita familiare e quella dei genitori.

L’influencer ha raccontato quindi che oggi fra di loro c’è una bellissima amicizia tale per cui dopo molti anni dalla fine del loro matrimonio hanno deciso di organizzare un bel progetto lavorativo che ha coinvolto anche lei. Ma cosa è successo di così sconvolgente tra di loro?

Michelle e Eros ancora insieme, dopo 26 anni “si evolve”

Eros Ramazzotti è stato ospite in primavera nella trasmissione dell’ex moglie “Michelle Impossible” dove è scattato anche un bacio stampo che ha fatto sorridere moltissimi vecchi fan della coppia.

Il cantante quindi per sdebitarsi con la ex l’ha coinvolta in un progetto discografico davvero unico. La showgirl ha partecipato all’ultimo video clip estivo di ‘Ama’, dove partecipava anche Aurora, e la cui presenza è stata rivelata a Michelle solo il giorno stesso delle riprese.

Lei dopo aver girato il video con la figlia, sui social ha commentato così l’esperienza vissuta e come è mutato il suo rapporto con Eros.

“Mi è arrivato un messaggio da parte di Eros qualche mese fa. Mi ha scritto: ‘Ti va di partecipare al mio video?’, io gli ho detto sì a scatola chiusa senza sapere nulla”.

Ha poi proseguito: “E poi il giorno dopo del video mi sono svegliata e ho pensato che bella che è la vita. Dopo 26 anni dall’uscita di ‘Più bella cosa’ sono cambiante tante cose, l’amore si evolve, cambia, ma è sempre amore”. Una dichiarazione che ha fatto emozionare molti per la sincerità di sentimenti fatti trapelare con così forte sincerità d’animo.