Separazione Blasy-Totti, spuntano verità nascoste sulla showgirl: “Una tresca con…”

Cosa ha fatto Ilary Blasi quando era molto giovane e anche durante il matrimonio con Francesco Totti? Alberto Dandolo su Oggi racconta alcune verità finora celate sulla conduttrice.

Ormai è un fatto pubblico di cui tutti parlano, soprattutto perché la loro vita fino a poche settimane fa era raccontata e svelata senza freni su tutti i social dove si mostravano in aspetti intimi della loro quotidianità familiare e lavorativa.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi quindi sta mobilitando il Paese tra chi è risentito per l’accaduto e chi vuol dire la sua in veste ufficiosa di tuttologo, conoscitore di particolari intimi e riservati che finora non sono stati portati alla ribalta neppure dagli stessi interessati.

Quindi tra supposizioni di possibili tradimenti reciproci, problemi economici, liti per la divisione dei beni milionari posseduti e l’affidamento dei figli, spunta anche quella di Alberto Dandolo che su Oggi ha tracciato un quadro quasi chirurgico dell’ormai ex moglie di Totti.

La showgirl a suo dire, ha condotto le fila del matrimonio nella maniera più “scaltra” possibile, proprio come aveva sempre fatto anche in gioventù. Dichiarazione glaciale e a tratti acuta, tutta da leggere.

Ilary “segreta e scaltra”, ecco che gioco ha “giocato” con Totti

Secondo Dandolo infatti la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe sempre adorato condurre una vita sfarzosa all’insegna della trasgressione, così prima di conoscere Totti che durante il loro rapporto.

“Le voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa”, spiega il giornalista.

“Si favoleggiò anni fa di una sua tresca con un noto dirigente del Biscione e poi di un imprenditore napoletano che alloggiava al lussuoso Mandarin hotel di Milano”. Vengono citati in rassegna però anche l’ex di Belen Antonino Spinalbese, l’attore Luca Marinelli e il suo ex personal trainer.

“Perché Ilary Blasi, a differenza del suo più ingenuo ex consorte, è scaltra assai e se tradimenti furono non me ha mai lasciato traccia alcuna“. Dandolo quindi insinua che la showgirl durante i 20 anni di relazione con il goleador abbia mascherato egregiamente rapporti extraconiugali così bene da passare inosservata alla stampa scandalistica e anche alla poca intuizione del marito.

Dandolo la schernisce a spada tratta con vezzeggiativi più che pungenti e a tratti crudeli: “Razionale, essenziale, virile e di una furbizia plautina mascherata da volitiva intelligenza e saggia riservatezza”.

Ovviamente si tratta di congetture non confermate da nessun’altra voce ma se davvero epurate potrebbero cambiare enormemente le carte in tavola di questa lunga storia oggi sull’orlo del baratro.