Un uomo impegnato in una manovra di retromarcia avrebbe inavvertitamente investito la moglie uccidendola: tragedia a Vicenza.

Una donna stamane, venerdì 15 luglio, ha perso la vita dopo essere stata travolta da una vettura, alla guida della quale pare vi fosse il marito, intento in una manovra di retromarcia.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della coniuge travolgendola con il veicolo. La tragedia si è registrata a Isola Vicentina, in provincia di Vicenza.

Vicenza, uomo travolge ed uccide con l’auto la moglie durante una retromarcia

Dramma a Isola Vicentina in provincia di Vicenza nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio. Un uomo, stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, intento in una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della moglie travolgendola ed uccidendola. Inutili tutti i tentativi di soccorso, per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare. Non si conoscono ancora le generalità della vittima .

Sul luogo teatro dell’incidente sarebbe intervenuti anche i carabinieri della stazione di Malo per effettuare tutti i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ancora del tutto da chiarire. La notizia si è subito diffusa, numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia della vittima. Al momento, secondo quanto riferiscono i colleghi di Fanpage, pare essersi trattata di una tragica fatalità.

