Dopo una lunga assenza l’annuncio di Suor Cristina appare in rete: “chi ama non ha colpe”? Il cambiamento spiazza le attese.

Il lungo silenzio stampa di Suor Cristina sarebbe stato sufficiente per tradire le sue intenzioni future? Nel corso degli ultimi mesi in molti dei suoi fan si sarebbero posti la stessa domanda. E avrebbero iniziato a temere il peggio. Poi, finalmente, una dichiarazione ha lasciato emergere quanto accaduto.

Dalla sua partecipazione alla seconda edizione di “The Voice Of Italy” la nativa di Ragusa si è rivelata un successo internazionale perfettamente inseritosi nel mondo della musica. Sorretta dall’umana rampa di lancio, di cui ha vestito i panni sin dall’inizio del talent show il rapper milanese J-Ax, l’artista ha potuto coltivare, sempre in parallelo, le sue due più grandi passioni dimostrato al contempo tutta la sua grinta e il suo talento.

Un primo giro di boa inatteso con “Like A Virgin”, fino all’importante traguardo segnato grazie all’uscita dell’emozionate video-clip “Felice“. Poi la pausa infinita. Cosa è successo allora a all’ex vincitrice dello show firmato Rai 2 dopo aver pubblicato il suo ultimo lavoro?

“Chi ama non ha colpe” Suor Cristina annuncia il suo cambiamento: è radicale

La scelta dell’artista canora, dimostratasi da sempre devota nei confronti del suo percorso spirituale, e ancor prima di debuttare nel mondo dello spettacolo, sarebbe stata quella di intraprendere un cambiamento radicale dei suoi progetti futuri.

“Chi ama non ha colpe” aveva scritto la fedele ammiratrice di Alicia Keys in un solidale post su Instagram prima di sparire dai riflettori per un lungo periodo.

In un’ultima intervista, però, Suor Cristina è finalmente riapparsa in pubblico per annunciare quali siano state le reali motivazioni della sua decisione.

Come aveva lasciato intuire già tempo addietro, l’artista non era intenzionata ad abbandonare il suo percorso di fede in virtù di coltivare esclusivamente una carriera sotto i riflettori. Bensì di portare avanti un coraggioso tentativo, nonché unico nel suo genere, di proseguire entrambe le strade.

Forse, con il passare del tempo, non sarebbe stato così semplice. E dunque, per tal ragione, Suor Cristina avrebbe spiegato in ultimis a ciascuno dei suoi fan quanto accadutole. Nel dicembre di due anni fa infatti, la splendida voce di “Hallelujah”, ha definitivamente rinnovato i voti.