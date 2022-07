Totti, il primo regalo per Noemi: la reazione di Ilary Blasi è senza precedenti

Francesco Totti ha fatto il primo regalo a Noemi: la reazione della sua ex moglie Ilary Blasi è senza precedenti.

In questo mese di luglio, la notizia che ha ovviamente conquistato televisioni, radio e giornali è stata quella della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo più di vent’anni di relazione intensa e passionale, anche questa coppia seguitissima dagli italiani è saltata. Da tempo si vociferava di una rottura e di una profonda spaccatura, ma l’ufficialità è arrivata qualche giorno fa con un comunicato.

I rumors, in questo periodo, stanno ovviamente impazzando sul web: c’è chi parla di tradimenti da parte della conduttrice di Mediaset con uomini più giovani e avvenenti. Qualche fonte ha rilanciato anche i nomi, ma le parti hanno prontamente smentito. Francesco Totti, intanto, è stato pizzicato dai fotografi insieme a Noemi Bocchi: a quanto pare, i due fanno ormai coppia fissa. L’ex capitano della Roma ha fatto un grandissimo regalo alla sua nuova amata: la reazione di Ilary è senza precedenti.

Francesco Totti, il primo regalo a Noemi: la reazione di Ilary Blasi è senza precedenti

Qualche mese fa uscirono prepotentemente dei rumors in merito ad una presunta relazione extraconiugale di Francesco Totti con l’avvenente Noemi Bocchi, una donna conosciuta sui campi di padel (grande passione dell’ex Pupone). Il romano aveva condiviso video molto polemici in rete chiedendo a gran voce il silenzio e il rispetto per la sua famiglia e per i suoi figli.

Subito dopo la separazione, però, lo storco capitano della Roma è stato pizzicato proprio sotto la casa della 34enne. A quanto pare, il romano avrebbe fatto già un grandissimo gesto d’amore nei confronti della sua nuova amata. Stando a quanto raccontato da alcune fonti di rilievo, Totti avrebbe inviato 13 rose rosse alla Bocchi. I due, inoltre, starebbero già frequentando luoghi iconici. La reazione di Ilary, intanto, non ha precedenti: la conduttrice di Mediaset ha scelto di andare in Tanzania per fare una meravigliosa vacanza con i figli.

La Blasi, inoltre, sta scioccando il mondo dei social network a suon di fotografie bollenti piazzate tra le sue stories.