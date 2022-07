Benedetta Parodi: direttamente dalla Sardegna sorprende tutti. Cosa sta succedendo? Ecco la verità

Estate e tempo di vacanze, per tutti, anche per i vip. La coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa ha scelto ancora una volta la Sardegna per la propria estate con mete privilegiate alle quali sono molto affezionati come le zone tra Porto Rotondo e Golfo Aranci. Una vacanza speciale per loro che solo qualche giorno fa hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio.

Ben 23 anni trascorsi insieme, tre figli e tante avventure vissute. I due hanno deciso di festeggiare tra paesaggi mozzafiato, mare unico e cristallino come quello della Sardegna, abbracciati e sorridenti come due ragazzini nel giorno dopo le nozze.

Un esempio di amore, passione e condivisione in tutto e per tutto, anche in cucina. La giornalista spesso, infatti, coinvolge il marito ai fornelli suscitando ammirazione ma anche parecchia invidia da parte dei fan. Ieri però il video che ha attirato tutti. La Parodi è triste, poi in un attimo cambia tutto ma Fabio non c’è. Che succede?

Benedetta Parodi, il VIDEO che sorprende

Benedetta Parodi sa come tenere sempre attivi i suoi follower senza mai far cadere l’attenzione. Le vacanze in Sardegna stanno volgendo al termine e così lei trova il modo per distrarsi e mettere da parte la tristezza per il rientro a Milano.

Nessuno del resto è felice quando le vacanze terminano. In un simpaticissimo reel Benedetta ci fa vedere il suo sguardo triste mentre fa le pulizie di casa e quando non si riesce a rilassare nemmeno leggendo un libro perché il pensiero va sempre al ritorno a casa.

Poi in un attimo tutto è cambiato. Un momento snack in spiaggia con gli amici con aranciata e patatine e torna subito il sorriso. Il suo Fabio Caressa però non c’è, che fine ha fatto?

Evidentemente il giornalista non si è fatto coinvolgere in questo reel pubblicitario ecco perché non lo vediamo. Nessun allarme per la coppia che come abbiamo visto ha festeggiato l’anniversario di matrimonio in piena sintonia.