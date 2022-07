Adriano Celentano ha tradito Claudia Mori con la grande attrice: il nome è clamoroso

Adriano Celentano e Claudia Mori erano la coppia più bella del mondo? Spunta il clamoroso nome che fa vacillare il loro amore: di chi si tratta.

Il “Molleggiato” italiano è stato per anni sotto il mirino dei riflettori per i suoi discorsi a teatro e in pubblico. Le argomentazioni di stampo politico-sociale hanno fatto scalpore per anni, dividendo il pubblico in due tronconi di pensiero.

Insomma le critiche non sono mancate, nonostante la voce sublime e profonda che per anni ha allietato gli appassionati. Adriano Celentano però non ha fatto parlare di se soltanto da un punto di vista professionale.

Il rapporto con Claudia Mori ha conosciuto picchi fastosi tra coccole e passione, molto spesso non decantate. Eppure dal 1986, i due hanno ‘osannato’ in pubblico il loro amore con l’intonazione di un brano musicale, dal titolo “La coppia più bella del mondo”.

Erano tempi d’oro per Claudia e Adriano, che per un tempo camminavano mano nella mano, fino al giorno in cui la vita del “Molleggiato” conobbe una svolta

Adriano Celentano e Claudia Mori, il tradimento che non ti aspetti: ecco il nome che ha fatto incrinare il rapporto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐯𝐢𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐠𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐲 (@___vintagephotogallery)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Totti-Blasi: ecco chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell’ex calciatore

Come un fulmine a ciel sereno, la regina del cinema italiano e l’attore tra i più grandi della nostra epoca hanno conosciuto momenti di crisi.

Il loro amore sembrava andare a gonfie vele, fino al momento in cui Adriano Celentano ottenne una svolta. Negli anni in cui, l’attore teatrale finì sotto i riflettori del gossip è perchè veniva costantemente sedotto da una figura di spicco del mondo dello spettacolo.

Chiaramente parliamo di una donna e di una delle attrici più celebri della sua epoca. Sul set de “Il Bisbetico Domato”, il cantante italiano restò folgorato dal fascino irraggiungibile di una delle regine più gloriose, finite spesso nella lista dei premi più prestigiosi, per le grandi capacità d’interpretazione.

Se non l’avete ancora capito, ve lo diciamo noi! Si tratta di Ornella Muti, figlia di un giornalista napoletano e una scultrice estone. A quell’epoca si parlava di incontri segreti al di fuori del set, ma la loro ‘fatal’ attrazione dalla mente al corpo già emanava i suoi segnali durante le fasi di recitazione.

Nonostante Claudia Mori fosse venuta a conoscenza di tutto con il passare del tempo, per fortuna di Celentano ha accettato il tradimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilary e Totti, i segnali c’erano già tutti: il VIDEO in cui la conduttrice ammetteva la crisi

D’altronde a detta dell’attrice con lo pseudonimo di Claudia Moroni, ancora oggi legata ad Adriano come le prime volte in cui i loro sguardi si sono incrociati, il tentennamento all’epoca era conseguenza degli impegni di lavoro che costringevano i due a stare lontani l’uno dall’altra in maniera piuttosto frequente.