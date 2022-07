“Ballando con le Stelle”: la Carlucci nel cast vuole loro a tutti i costi ma il verdetto finale non è quello che ci si aspetta

Si lavora incessantemente alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il programma di Milly Carlucci che anche quest’anno trasformerà le star dello spettacolo e non solo, in ballerini. Essenziale, come sempre, il cast di artisti che si metteranno in gioco e affiancheranno i ballerini professionisti. Grande riserbo per il momento con indiscrezioni e gossippate, tra silenzi e grandi smentite.

Milly ha capito che la cronaca rosa ed il gossip non possono essere esclusi nella scelta dei personaggi. È stato evidente lo scorso anno con Arisa che insieme al suo Vito Coppola ha fatto sognare ed incuriosire tutti.

Adesso la padrona di casa vorrebbe puntare tutto sulla coppia del momento. È stata proprio lei a dire di volerla a tutti i costi, anche solo per una sera. Ma di chi si tratta e cosa avrà portato a casa Milly? Vi raccontiamo tutto.

“Ballando con le Stelle”, doccia gelata per Milly Carlucci: il no è secco

Per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” Milly Carlucci vuole Paola Turci e Francesca Pascale, la coppia del momento. Le due bellissime si sono sposate da poco in Toscana con una cerimonia intima mostrando solo alcuni scatti del loro giorno speciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Romina sbugiarda Albano senza pietà | “Quando gli dissi che ero incinta lui…”: che reazione!

E visto che Milly è una che se ne intende di scelte fruttuose per il suo programma ha ben pensato di volerle nel nuovo cast rivelandolo in una intervista a Il Messaggero: “Ci abbiamo sicuramente pensato – ha spiegato – Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata“.

Ma la risposta per la conduttrice non si è fatta attendere. È arrivata tramite i social e precisamente su Instagram, dalla diretta interessa. Francesca Pascale riportando la notizia della sua partecipazione al programma insieme a sua moglie ha bollato il tutto come fake news.

Nulla da aggiungere dunque. È chiaro che il volere di Milly e la proposta arrivata mediaticamente ha ricevuto il ben servito. Due di picche per la conduttrice ed una posizione piuttosto chiara da parte della Pascale che evidentemente non ha intenzione di intraprendere un percorso televisivo del genere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Un Posto al Sole”, la vendetta di Lara: in arrivo il colpo di scena clamoroso

Che lei e Paola Turci possano accettare di essere ballerine per una sera? Questa forse potrebbe essere una strada decisamente più percorribile e siamo sicuri che Milly continuerà a corteggiarle in quanto Francesca e Paola sono dei personaggi di grande valore simbolico e che “funzionano” in tv.