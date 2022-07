Ambra Angiolini, la posa a luci rosse in costume risveglia i bollenti spiriti del pubblico: nessuno si aspettava di trovarla così, è di una sensualità allucinante!

Annoverano il suo contributo alcuni dei film più famosi del panorama cinematografico italiano. Da “Saturno contro” a “Immaturi“, da “Viva l’Italia” a “Brave ragazze“: Ambra Angiolini è indubbiamente tra le attrici più richieste ed affermate dello showbiz.

Ex compagna di Francesco Renga e di Massimiliano Allegri, la nativa di Roma sarà anche tra i coach della nuova edizione di “X Factor”. Un’avventura che si preannuncia essere emozionante e che regalerà immense soddisfazioni alla Angiolini.

Sui social il suo pubblico, in trepidante attesa, non si trattiene dal commentare con apprezzamenti neanche troppo velati i suoi scatti. L’ultimo post apparso su Instagram, nello specifico, la ritrae in una veste davvero inimmaginabile. Accovacciata su se stessa, in costume Ambra è davvero magnifica e sensuale.

Ambra Angiolini, posa a luci rosse in costume | “Qualcuno ci è rimasto secco”: mai così provocante – FOTO

L’ultima immagine che Ambra Angiolini ha pubblicato su Instagram lascia davvero sbalorditi. L’attrice, splendida nel suo costume color pesca, ha postato gli scatti di un “prima” e un “dopo” davvero sensazionale.

“Prima della sveglia, dopo la sveglia…” scrive la futura coach di “X Factor” all’interno della didascalia, mostrandosi ai suoi numerosissimi seguaci in due pose completamente diverse ma ugualmente allettanti.

Nella prima, la Angiolini sfoggia un meraviglioso costume color pesca che ha fatto rimanere i followers di sasso. Accovacciata a terra, l’attrice indirizza uno sguardo di fuoco in direzione della fotocamera, sfoggiando delle gambe da paura.

Nel secondo scatto, in t-shirt e gonna, Ambra sfodera invece uno sguardo a dir poco imbronciato, frutto della sveglia che l’avrebbe costretta ad abbandonare controvoglia il letto. Eppure, agli occhi dei suoi migliaia di fan, non potrebbe esistere visuale più bella di questa.

“Qualcuno ci è rimasto secco“, “meravigliosa creatura“, “molto affascinante” hanno assicurato gli utenti, che di fronte ad un simile panorama non potevano non capitolare. L’attrice, a 45 anni, è affascinante oltre ogni limite.