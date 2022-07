Tensione a casa Mediaset: la showgirl storica del GF questa volta rischia grosso. L’appello di Alfonso Signorini rompe il silenzio.

Tra la selezione dei Vipponi per la nuova stagione del noto reality trasmesso su Canale 5, incombe una sentenza in attesa di giudizio; il nervosismo sale. Drammi passati e voglia di riscatto emergono tra gli studi Mediaset.

La protagonista che si trova a dover fare i conti con i propri trascorsi, oggi, deve prendere una decisione. La posta in gioco? L’accesso nella casa più esclusiva d’Italia o la conferma dell‘esclusione da essa.

Si tratta della showgirl Pamela Prati, la quale a causa di questioni legate al suo passato, si trova in bilico ed è incerta la sua presenza all’interno della casa del GF. La nota star del Bagaglino vede riemergere vecchie ferite: la denuncia contro Barbara D’urso per dimostrare la verità sul caso mediatico Caltagirone.

Clausola del GF VIP 7: la dichiarazione di Alfonso Signorini

La decisione presa dagli Studi Mediaset di imporre delle restrizione per la partecipazione del reality in questione, è ciò che in questo momento lascia in attesa Pamela Prati. La motivazione che lega la clausola alla showgirl italiana è di natura strettamente personale.

Un contenzioso con Mediaset e Barbara D’Urso è la porta chiusa che non permette a Pamela Prati l’accesso nella casa più glamour in diretta nazionale. La clausola imposta è chiara ed ha altrettanta immediatezza di risposta: far decadere il contenzioso. Un “sì, lo voglio” che permetterebbe lo sposalizio tanto desiderato dalla Prati con i Vipponi.

L’appello di Alfonso Signorini è volto a far accelerare la decisone che dovrà prendere l’ex ballerina del Bagaglino. Il conduttore della celebre casa VIP nel modo più diretto, avvalorato dal dialetto napoletano, dice testualmente di mettere un punto alle questioni passate.

La scelta di Pamela sarà altrettanto soggettiva poiché dovrà decidere se mettere in un cassetto e chiudere per sempre il desiderio di giustizia, scopo della denuncia contro la D’Urso, oppure rinunciare all’ingresso del GF VIP.

Si apre la trattativa col reality Mediaset più seguito d’Italia; riuscirà Pamela a coronare il suo sogno? La showgirl che aveva già tentato lo scorso anno di accedere alla casa del GF, oggi, se saprà come ammutolire la sua voce di giustizia, potrebbe riuscire nell’agognata impresa.