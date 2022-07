Un ragazzo di 24 anni, sceso dalla sua auto perché rimasto senza benzina, è stato travolto e ucciso da un camion in autostrada. Feriti i due amici che erano in auto con lui.

Nel tratto dell’autostrada A4, fra Trezzo sull’Adda (Milano) e Capriate San Gervasio (Bergamo), in direzione Venezia, un ragazzo giovane è stato travolto da un camion dopo essere sceso dalla sua auto.

La ricostruzione dell’incidente è stata eseguita dagli agenti di Polizia di Bergamo, secondo cui il ragazzo sarebbe stato investito, dopo essere sceso dalla sua vettura per tentare di spingerla e spostarla dalla seconda corsia in cui si era fermato. Prima dell’accaduto il giovane ha rischiato di essere investito già da un’altra auto.

Tragico incidente lungo l’Autostrada A4: morto un ragazzo, feriti gli amici

Nel tragico incidente sono rimasti coinvolti anche due amici del ragazzo che hanno riportato solo alcune ferite, perché l’auto su cui sedevano prima dell’accaduto era stata solo tamponata dal camion senza essere travolta totalmente. Gli amici, una ragazza e un ragazzo di 25 anni, sono stati portati d’urgenza all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trovano attualmente sotto osservazione.

Il soccorso da parte del 118 con codice rosso purtroppo non è servito per salvare il ragazzo, morto sul colpo. Koffi Foffie Romaric Adjei, questo il nome della vittima, non aveva genitori in vita, era un lavoratore e aveva solo una zia in Italia con cui aveva un forte legame.

Alla scoperta della notizia, la struggente reazione della zia e degli amici che ora piangono il ragazzo ancora traumatizzati da quanto accaduto in quella notte tremenda.

Sotto shock anche il conducente del camion, che era subito sopraggiunto ad assistere i ragazzi coinvolti, chiamando immediatamente i soccorsi che avevano inviato sul posto tre ambulanze e tre automediche che hanno svolto il loro lavoro con fermezza ma senza riuscire a salvare il giovane.