“Sei uno spettacolo” Elisa Isoardi, la giacca si apre sul décolleté: scollatura senza precedenti – FOTO

Elisa Isoardi sta entusiasmando i followers con scatti illegali: la conduttrice, anche oggi, si è presentata con una super scollatura.

Tra le conduttrici più amate della nostra televisione spicca sicuramente Elisa Isoardi. La nativa di Cuneo, in questi anni, ha conquistato il cuore degli spettatori con la sua bellezza e la sua bravura. La classe 1982 ha ovviamente conquistato via via anche il mondo dei social network: sui più famosi servizi di rete sociale pubblica contenuti che riguardano la sua vita privata e soprattutto condivide immagini impressionanti.

La 38enne, conosciuta per essere anche la ex di Matteo Salvini, ha vissuto un periodo lontano dal piccolo schermo. Come preannunciato in questi giorni, a settembre la Isoardi tornerà con un programma tutto suo: i fans già non vedono l’ora di rivederla in azione. Elisa, intanto, continua a pubblicare fotografie meravigliose: anche oggi, la conduttrice ha stregato gli utenti con una scollatura sublime.

Elisa Isoardi, la giacca si apre e il décolleté straborda: scollatura senza precedenti

Elisa, questa volta, ha oltrepassato i limiti. La conduttrice ama tantissimo viaggiare e gira l’Italia da nord a sud con grande facilità. Stando alle descrizioni dei suoi post, al momento la conduttrice si trova a Roma. “Serate romane”, ha scritto infatti nella didascalia dell’ultima fotografia piazzata sul web.

Nell’immagine in questione, la 38enne sfodera un outfit strepitoso. La giacca si apre completamente e il suo décolleté implode: la scollatura è un qualcosa che non ha precedenti e la classe 1982 mette in mostra quindi il suo fantastico repertorio. Il post non è ovviamente passato inosservato ed ha registrato subito un boom di commenti.

La Isoardi, in questa caldissima estate, ha già messo a dura prova i suoi fans con immagini in cui indossava costumi sottilissimi.