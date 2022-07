Primark salva il centro commerciale: nuovo negozio dove stavano per chiudere tutto

Il marchio di abbigliamento prenderà il posto di un noto supermercato, preoccupazione per i 53 lavoratori che saranno ricollocati.

Nonostante la crisi economica il colosso Primark nel 2022 si è esteso a dismisura e ha aperto (sta per aprire) altri 4 store in giro per l’Italia. Il primo in provincia di Bologna (nel centro commerciale di Casaleggio di Reno), a Caserta (centro commerciale di Marcianise), a Venezia (centro commerciale La Nave De Vero Marghera) e nel cuore di Milano, precisamente in via Torino.

In una nota, Primark spiega di essersi impegnato “ad accelerare il proprio ritmo di espansione in Italia. Il tutto grazie a un business solido e alla crescente consapevolezza del brand nel mercato italiano”.

Questa vision è stata attuata anche per il centro commerciale La Nave de Vero a Marghera dove ha occupato lo spazio di un noto supermercato che da poco ha chiuso i battenti per la crisi.

La sua operazione darà nuovo lustro al centro anche se la situazione al momento non è proprio delle migliori per gli ex lavoratori.

Coop alla Nave de Vero chiude, al suo posto Primark

La catena irlandese classe 1969 sta infatti per sbarcare nello spazio ex Coop chiuso nei mesi scorsi a causa della poca affluenza della clientela che nonostante il grandissimo spazio riservato al supermercato non riempiva lo store a sufficienza.

Fin da subito, nel 2018, il supermercato non sembrava funzionare come era stato progettato. La location del centro commerciale però è mirabile, lungo la strada Romea e con facile possibilità di accesso grazie all’ampio parcheggio.

Ora i 53 dipendenti ex Coop sono in fase di ricollocamento e le sigle sindacali chiedono chiarezza sul loro futuro anche se rimangono ancora dubbi nonostante le rassicurazioni della direzione.

Nel frattempo le aspettative sulla prossima apertura di Primark sono altissime. Molti esercenti inseriti nel centro sperano che questo possa aumentare il flusso di clientela quotidiana al momento sempre più scarsa.