Una tra le colonne portanti di Uomini e Donne ha lasciato vuota la sua storica poltrona. Ecco la verità sull’abbandono dell’opinionista.

Delle figure di estrema importanza, veri e propri pilastri della trasmissione condotta da Maria De Filippi, sono gli opinionisti. Commentatori ufficiali del programma Mediaset dai quali ne dipende il successo stesso. Odiate o amate, le opinioni dei tre “giudici” di Uomini e Donne dettano legge influenzando quella del pubblico.

In virtù dell’alta visibilità, i pareri, nonché gli opinionisti stessi, difficilmente passano inosservati, rendendo ancor più manifesto il loro silenzio o l’assenza di uno di essi. Gli opinionisti storici del programma di Canale Cinque sono tre: Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti.

Ciò che sta destando preoccupazione è proprio la mancata presenza di uno dei commentatori abituali della trasmissione. La sua sedia vuota e un silenzio prolungato oltre a non esprimere più alcun giudizio, non ne spiega neanche la motivazione di tale assenza.

Un silenzio troppo lungo. Rivelato il “misterioso” motivo

Gli opinionisti, dunque, occupano un ruolo centrale all’interno della trasmissione del palinsesto Mediaset. I commenti pungenti, opinioni scottanti e giudizi rivelatori, analizzano con accuratezza i comportamenti dei protagonisti del dating show, intrattenendo il pubblico in studio e a casa.

I commentatori storici sono principalmente due Tina Cipollari e l’ex ballerino Gianni Sperti, successivamente si è aggiunta Tinì Cansino. La novella opinionista è un’attrice ed ex ballerina di origine greca, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel programma cult degli anni Ottanta, Drive In.

Ritrovarsi accanto alla lingua tagliante di Tina e alla personalità esuberante di Gianni non deve essere stato semplice per l’ex ballerina, la quale però si è fatta sin da subito apprezzare all’interno della trasmissione di Uomini e Donne.

La caratteristica che ha permesso alla Cansino di essere amata dal grande pubblico è assai singolare per il ruolo di opinionista che ricopre. È nota per il suo silenzio, l’enigmatica espressione e dei giudizi sfumati che lasciano ai telespettatori la possibilità di completarli.

Se da un lato il carattere misterioso e carico di suspense rende di gran pregio le battute dell’opinionista emergente, dal lato mediatico potrebbe far fare delle riflessioni. Difatti la presenza di Tinì senza alcun preavviso e contrassegnata da un alone di mistero è cessata all’interno dello Studio di Canale Cinque.

Il quesito di molti fan di Uomini e Donne ruota attorno a questo punto, l’abbandono improvviso dell’opinionista più taciturna e soprattutto chi sarà a colmare il vuoto della storica poltrona.

Non è accertata la definitiva dimissione di Tinì tuttavia si aprono le ricerche per nuovi opinionisti. Il troppo silenzio ha davvero avuto questo prezzo per la Cansino?