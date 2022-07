Chanel Totti,, la reazione della figlia di Francesco ed Ilary: gesto clamoroso contro il padre, nessuno se lo aspettava

Dopo giorni in cui Totti e la Blasi sono al centro del mirino, questa volta sotto i riflettori è finita la figlia Chanel: il retroscena è clamoroso.

Totti-Blasi, una coppia scoppiata, ma nonostante tutto due nomi che continuano ad andare di pari passo. L’ex calciatore e la conduttrice sono al centro dei riflettori da giorni. Dopo l’annuncio – con una nota stampa congiunta – la coppia è stata al centro delle cronaca rosa.

Tra indiscrezioni, continui colpi di scena e le voci sulla nuova fiamma di Totti (Veronica Bocchi), la vicenda ha catalizzato i media a tal punto da mettere quasi in secondo piano tutto il resto.

Forse perché la coppia Ilary e Puppone da sempre è una delle più amate, o forse perché da 20 anni hanno fatto sognare intere generazioni.

A risentire di tutto questo – come in ogni separazione – i figli della coppia Isabel, Cristian e Chanel. Proprio quest’ultima ha reagito in modo inaspettato, lasciandosi andare a un gesto clamoroso.

Divorzio Totti-Blasi, la figlia Chanel reagisce così: gesto spiazzante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Quando c’è di mezzo un divorzio, oltre alla sofferenza dei diretti interessati, a pagarne le conseguenze sono i figli. Ben lo sa Chanel Totti che in queste settimane – dopo l’addio tra i suoi genitori – è partita con la madre Ilary e i fratelli Isabel e Cristian a Zanzibar per godersi le vacanze estive e tirare un sospiro di sollievo.

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE > Romina Carrisi mostra il pancino: la figlia di Al Bano rivela a tutti la sua verità

Rincasata (si trova con la Blasi nella loro villa in Sabaudia) a catalizzare l’attenzione in queste ore è stato un video condiviso dalla giovane sul suo profilo Tik Tok.

La figlia del Pupone ha fatto una diretta sul social, mostrandosi in macchina con le amiche, in cui si è lasciata andare con un gesto clamoroso che per alcuni è indirizzato al padre.

La ragazza ha intonato un brano di Sferra e Basta. In particolare, per alcuni utenti, un verso cantato da Chanel sarebbe rivolto contro Totti. “Ti amano e dopo ti infamano appena ti giri”, la strofa finita nel mirino.

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE > Il Volo ha fatto insorgere i fan, arriva la notizia struggente che nessuno si aspettava

Ad alimentare i sospetti su come queste parole siano rivolte a Francesco è il fatto Chanel, secondo i rumors, non avrebbe preso bene il divorzio dei genitori e tanto meno la nuova fiamma del padre.