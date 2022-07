Ilary Blasi, il commento che fa più male arriva proprio da LEI: “Tutta una farsa”, la verità è allucinante

Il caso dell’estate Ilary Blasi – Francesco Totti non finisce qui, nuove indiscrezioni trapelano sulla vicenda e questa volta sono clamorose.

Vent’anni d’amore tra Totti ed Ilary Blasi non possono finire nel dimenticatoio con pochissime battute, dai primi di luglio non si parla d’altro, il gossip dell’estate fa gola a tutti, specie ai fan della coppia ed in rete diverse indiscrezioni stanno lasciando tutti senza parole.

Pare che Ilary Blasi non riesca a trovare un po’ di pace, dopo la decisione di Cristian (terzogenito della coppia) di andare a vivere con il padre ecco che nuove accuse vengono rinfacciate alla presentatrice. Il cuore e l’umore di Ilary sono messi sotto pressione e questa volta c’entra anche l’ex suocera. Vediamo cosa succede.

Sembra che sia tutta una farsa, ma non finisce qui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Ilary Blasi non ha pace, secondo un’indiscrezione spoilerata da Dagospia, pare che tra i due ex coniugi ci sia stato una sorta di accordo, verso gli inizi di marzo, per smentire fino allo stremo i rumors sulla fine del loro matrimonio. Sembra che la Blasi sia andata in studio da Silvia Toffanin, a ribadire che tutto andasse a gonfie vele proprio per avvalorare questa tesi agli occhi dell’opinione pubblica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Chanel Totti,, la reazione della figlia di Francesco ed Ilary: gesto clamoroso contro il padre, nessuno se lo aspettava

Questo spoiler non è l’unico scoop di oggi, infatti contro la Blasi si è scagliata mamma Totti, la signora Fiorella. Sempre secondo la rivista di gossip Dagospia, pare che la conduttrice e l’ex suocera non siano mai andate d’accordo e che abbiano trovato una dimensione di civile convivenza per amore di Francesco e dei figli della coppia.

Vent’anni fa, quando Totti si innamorò perdutamente di Ilary, la signora Fiorella avrebbe detto: “Le mamme capiscono sempre tutto. ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?”, un commento decisamente poco carino non gradito dalla Blasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> “Sono pronto”, Francesco Totti ribalta tutto: è arrivato il momento decisivo

Ricordiamo infatti che Ilary, quando conobbe Francesco, lavorava come ballerina allo show condotto da Gerry Scotti, Passaparola, con Silvia Toffanin, in onda su Canale 5. Le due conduttrici, all’epoca letterine, ne hanno fatta di strada e la loro amicizia è durata nel tempo.