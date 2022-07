Uomo trovato morto vicino la sua auto: era scomparso da alcune ore

È stato trovato morto questa mattina a Valdidentro (Sondrio), l’uomo scomparso da ieri sera dopo essere uscito di casa per cercare funghi.

Un uomo di 41 anni è stato trovato privo di vita questa mattina a Valdidentro (Sondrio). A rinvenire il corpo ormai senza vita le squadre di soccorso che erano impegnate nelle ricerche dello stesso 41enne, la cui scomparsa era stata denunciata dai suoi familiari nella serata di ieri.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato la morte dell’uomo che era uscito di casa per andare in cerca di funghi. L’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso, ma dovrà essere confermata dai successivi accertamenti.

Sono durante poche ore le ricerche dell’uomo di 41 anni originario di Erba, in provincia di Como, di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri, giovedì 28 luglio. Questa mattina i soccorsi hanno rinvenuto il suo cadavere a Valdidentro (Sondrio).

La denuncia di scomparsa era partita quando i familiari del 41enne, uscito di casa per andare in cerca di funghi, non lo avevano visto rientrare. È scattata così, riferisce Il Dolomiti, la macchina delle ricerche a cui hanno preso parte i carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino ed il personale del Sagf (Scuola alpina della Guardia di Finanza).

Dopo ore di perlustrazione, le squadra hanno individuato l’auto dell’uomo ferma in un parcheggio di Valdidentro. Le operazione si sono concentrate in zona sino al tragico ritrovamento: il corpo del 41enne riverso al suolo ormai privo di vita. Ai soccorsi non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Ora si sta cercando di chiarire quali siano le cause. L’ipotesi più probabile, riporta Il Dolomiti, è quella secondo la quale l’uomo sia stato stroncato da un malore mentre si trovava a poca distanza dalla sua vettura non avendo neanche il tempo di chiamare i soccorsi.