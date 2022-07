Malore al parco: morto bambino di 2 anni

Ancora una terribile tragedia in Italia: un bambino di appena 2 anni è morto dopo un bel pomeriggio al parco con il padre.

Un bambino di due anni è morto ieri per cause sconosciute all’ospedale di Pieve di Cadore (Belluno) dove era giunto in codice rosso in seguito ad un malore accusato nella sua abitazione di Longarone (Belluno).

Il fatto è accaduto dopo un pomeriggio che il piccolo aveva trascorso in un parco giochi, in compagnia del padre. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La Procura della Repubblica di Belluno ha avviato un’inchiesta in attesa dell’esito dell’autopsia.