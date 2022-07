Primark, importanti novità in arrivo: nessuno ci sperava più. La notizia più bella di sempre, il motivo

E’ davvero una grandissima novità finalmente sta per succedere davvero e questa volta non è uno scherzo…ecco che cosa succede.

Primark nasce a Dublino nel 1969 grazie alla lungimirante idea di Arthur Ryan che fondò il primo negozio nella famosissima strada di Mary Street con il marchio Penneys; il negozio in questione è ancora attivo ed attira milioni di clienti ogni anno. Dopo questo primissimo successo riscosso in Irlanda l’espansione del marchio divenne più importante specie nel Regno Unito e via via in tutto il Mondo.

L’azienda è specializzata nella vendita al dettaglio di abbigliamento, uomo, donna e bambino oltre agli innumerevoli accessori. La politica aziendale di Primark riguarda prevalentemente la sostenibilità ambientale, diversi capi infatti sono realizzati con plastica riciclata e fibre naturali, sui vari stand è possibile individuarli grazie ad un cuoricino, simbolo dell’amore per la natura.

Finalmente Primark sarà anche a Mestre

Nessuno lo credeva possibile ma Primark aprirà anche a Mestre, nello specifico al Centro Commerciale Alla Nave de Vero. L’azienda in Italia ha avuto un vero e proprio successo, infatti possiamo considerare il fatto che dal 2016 sono stati inaugurati 8 punti vendita e nel giro di poco tempo ne verranno inaugurati almeno il doppio.

Primark piace davvero a tutti, il rapporto qualità prezzo dei capi d’abbigliamento è notevole e per questa ragione ogni giorno è perfetto per fare shopping. La nuova apertura presso il Centro Commerciale è finalizzata a risanare i bilanci economici, purtroppo la grave crisi ed il tasso di inflazione schizzato all’8% non stanno aiutando i piccoli e grandi negozi nelle varie regioni italiane.

Lo store irlandese resiste nonostante la situazione precaria, per questo motivo Primark è visto come un’ancora di salvezza, in mezzo ad un mare di incertezze, il negozio riuscirà sicuramente a risollevare l’economia di Nave de Vero. Naturalmente saranno diversi i posti di lavori messi a disposizione, ma per conoscere le nuove figure è ancora presto visto il work in progress.