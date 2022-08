“La classe non è acqua”: Maria Pia Calzone illumina il backstage. Che fisico ragazzi – FOTO

Maria Pia Calzone nell’ennesima dimostrazione di classe ed eleganza, l’attrice partenopea in un primo piano da urlo dietro le quinte

Una carriera, la sua, lunga più di trent’anni, iniziata alla fine degli anni Ottanta, con grande passione, dedizione e sacrificio. Ma che soltanto da un decennio a questa parte pare aver trovato il giusto riconoscimento, per Maria Pia Calzone.

Originaria della provincia di Benevento, l’attrice, 54 anni, vanta numerose interpretazioni cinematografiche e televisive, ma ha davvero faticato ad emergere, in gioventù. All’inizio degli anni Duemila, i primi ruoli importanti, ma soltanto nei panni di Donna Imma Savastano, nella prima stagione della fiction Gomorra, ha raggiunto la meritata fama.

E infatti, negli ultimi anni, le soddisfazioni per lei si sono moltiplicate. Maria Pia è comparsa, tra le altre, nelle pellicole Io che amo solo te, Dobbiamo parlare, Napoli velata e Benedetta follia. Agli ordini, negli ultimi due casi, di registi importanti come Ferzan Ozpetek e Carlo Verdone.

Anche sui social, la sua popolarità è cresciuta molto e su Instagram conta oltre 263 mila follower. I fan la seguono sempre con grande interesse e partecipazione e l’hanno riempita di complimenti nei suoi scatti estivi. Ora, però, è il tempo di tornare al lavoro, ma anche dietro le quinte, la classe e l’eleganza di Maria Pia la fanno da padrone.

Maria Pia Calzone, l’espressione pensierosa che seduce i fan

Lo scatto che condivide con i suoi fan è relativo al backstage di quello che appare uno dei suoi prossimi lavori. Non abbiamo altri dettagli, ma la curiosità degli ammiratori cresce. Di pari passo con la loro adorazione.

Arrivano infatti messaggi di incoraggiamento, come al solito, in pochissimo tempo, per la elegante e seducente Maria Pia, la cui espressione pensierosa, con tanto di hashtag ironico contribuisce ad accentuarne la bellezza.

“La classe non è acqua”, “Sei proprio bella”, “Siamo accecati da tanta meraviglia”. Sono questi soltanto alcuni dei messaggi indirizzati a Maria Pia, che raccoglie ancora una volta approvazione e riscontri entusiasti.