eTOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Reddito di cittadinanza, le nuove regole del governo Meloni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Caro bollette, stare a casa costa di più? Non l’avresti mai considerato, ma…

Una scelta decisamente difficile, Walkie ha deciso di porre fine alla sua vita pur di non uccidere gli altri, questo è il motivo della sua morte. Da metà febbraio di quest’anno, dopo due anni di pandemia da coronavirus che ha letteralmente scombussolato il mondo, una nuova tragedia si sta abbattendo su intere nazioni, la guerra tra l’Ucraina e la Russia.

Motivo dello scontro, così come sottolineato da Putin (presidente russo) che ha mosso contro Zelensky (presidente ucraino), ci sarebbe l’annessione del Donbas all’Ucraina. La guerra, che non cessa a finire, sarebbe un atto per liberare questa zona che per detta di Putin è sfruttata in modo incontrollabile dagli ucraini così come gli stessi russi che la abitano siano sottomessi.

Si combatte come si può una delle incredibili follie degli ultimi tempi, naturalmente gli scontri si sono proiettati a livello internazionale dove la guerra si abbatte su altri fronti, soprattutto economico e politico.

Ha deciso di uccidersi pur di non andare in guerra

La storia di Walkie ha sconvolto il mondo intero, il rapper di 27 anni ha deciso di uccidersi pur di non uccidere gli altri in questa folle carneficina. Ha registrato un videomessaggio che ha poi fatto circolare su Telegram, in questo video spiegava il motivo del gesto e diceva di non voler usare le armi per nessun ideale.

La notizia è stata riportata da diversi media locali e non, Ivan Petunin, noto come Walkie, era originario di Krasnodar ed era stato chiamato alle armi contro l’Ucraina. Il corpo esamine del 27enne è stato trovato privo di vita i un edificio su Congressnaya Street.

Il rapper era famoso per aver pubblicato un album nel 2018, Mental. Ha lasciato amici, fan e conoscenti con queste parole: “Se stai guardando questo video non sono più vivo, non posso prendere il peccato dell’omicidio sulla mia anima e non voglio”.