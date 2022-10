Amadeus è imbestialito: “Mi viene da piangere”. La lite in diretta tv è agghiacciante – VIDEO

LA REAZIONE DI MICHELLE HUNZIKER AL BABY SHOWER DI AURORA RAMAZZOTTI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

Tutti conosciamo Amadeus come una persona calma e pacifica, ma questa volta, qualcuno, ha giocato con il fuoco. Il conduttore vede rosso e con eleganza lo “accompagna” alla porta, ecco cos’è successo, è incredibile.

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha origini siciliane ma nasce a Ravenna, da sempre appassionato del mondo televisivo e dell’informazione, esordisce alla radio da giovanissimo, riscuotendo in poco tempo un notevole successo.

Il debutto in diretta nazionale è su Radio Deejay, in questo periodo ha la fortuna di conoscere Fiorello, suo compagno di viaggio in numerose avventure, specie sul palco del Festival di Sanremo.

Dall’esordio in radio al palcoscenico il passo è stato molto breve, in pochi anni il nome Amadeus è diventato una garanzia per tantissime generazioni che ancora oggi ricordano i suoi programmi passati con estremo piacere e guardano quelli nuovi con una ventata di innovazione e modernità.

Amadeus non ci sta, lite in diretta con Pedro

Purtroppo la carriera del conduttore non è stata tutta rosa e fiori, oggi vogliamo sbloccarti un ricordo, raccontandoti di quando, Amadeus, ha avuto un’accesa discussione con Pedro in diretta televisiva.

La vicenda fece alquanto scalpore, soprattutto perché Amadeus non è solito perdere le sfatte in questo modo, ma Pedro ha davvero esagerato. Era il 2011, al timone dello storico programma L’Eredità, in onda su Rai1, c’era per l’appunto il conduttore emiliano.

Ad alcune domande di Amadeus, il concorrente Pedro risponde a caso, inizialmente le sue battutine erano divertenti, tant’è vero che lo stesso conduttore era sorridente, ma poi l’ira funesta si è scatenata in studio.

Viste le risposte sfacciate, Amadeus stoppa il tempo ed esordisce dicendo: “Questo non è un villaggio turistico, ti prego di rispondere in maniera seria per rispettare chi hai di fianco e chi ti segue da casa”.

La situazione degenera quando ad un’altra domanda del conduttore, Pedro risponde con un sonoro e scocciato: “Passa Parola”. Inizia un vero e proprio tira e molla tra Amadeus ed il concorrente, i toni si alterano al punto che il conduttore dice: “Credo che tu non faccia ridere Pedro”, il concorrente controbatte: “Faccio piangere”, Amadeus risponde: “Figurati a me”.

Per ricordare questi esilaranti momenti, ti invitiamo a guardare il video linkato. Le risate sono assicurate, buona visione.