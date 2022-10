Cade dal tetto di una villetta e muore: la vittima è un operaio di 47 anni

Un operaio di 47 anni è morto ieri pomeriggio a Roma mentre eseguiva dei lavori sul tetto di una villetta: la vittima è precipitata da un’altezza di circa cinque metri.

L’ennesima morte sul lavoro sconvolge il nostro Paese. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Roma, nel quartiere Monteverde, dove un operaio di 47 anni è deceduto precipitando dal tetto di una villetta, dove erano in corso dei lavori.

I colleghi nell’immediato hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi che, una volta giunti presso l’abitazione privata, non hanno potuto far altro che appurare la morte della vittima. Le indagini per chiarire le cause dell’infortunio mortale sono affidate alla Polizia.

È un operaio di 47 anni di nazionalità moldava la vittima dell’incidente verificatosi ieri pomeriggio, sabato 15 ottobre, a Roma.

Il 47enne, dipendente di una ditta, era a lavoro sul tetto di una villetta, sita nel quartiere Monteverde, nei pressi di Villa Pamphili. Durante le operazioni, per cause ancora al vaglio degli investigatori, riporta la redazione di Roma Today, la vittima ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. Un volo da un’altezza di circa cinque metri che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Al drammatico episodio avrebbero assistito i colleghi dell’operaio che hanno dato l’allarme. Pochi minuti e presso la villetta è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. Nonostante i vari tentativi di strapparlo alla morte, i sanitari non hanno potuto far nulla: fatali le lesioni riportate nell’impatto al suolo dopo la caduta.

Come da prassi, sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia della Capitale ed i tecnici dell’ispettorato del lavoro che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio l’incidente su cui, riporta Roma Today, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei colleghi. Presenti anche gli uomini della Scientifica per i rilievi.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia: stando alle stime sarebbero quasi 1.600 le morti bianche dall’inizio dell’anno.