Schianto sulla A10, è ancora “giallo” sul conducente scomparso

Sanremo, tragico il bilancio di un incidente che ha visto coinvolti un camion e un’auto: il mistero del conducente datosi alla fuga…

Tragico il bilancio di uno scontro avvenuto poco prima delle ore 4.00 di questa notte lungo l’Autostrada dei Fiori, nel tratto compreso tra i caselli di Sanremo e Taggia. In corrispondenza del km 137, un camion e una vettura si sono scontrati all’interno della galleria San Bartolomeo mentre procedevano nei sensi opposti di marcia. Stando a quanto è trapelato, l’impatto sarebbe stato provocato proprio dall’automobile, una Bmw X3, a bordo della quale viaggiavano tre persone. Il conducente della vettura, subito dopo l’impatto, avrebbe abbandonato il mezzo per darsi alla fuga. A perdere la vita, un uomo di nazionalità moldava che si trovava nel sedile posteriore. La terza passeggera, una donna che viaggiava al fianco del conducente, sarebbe stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Borea di Sanremo.

Scontro tra camion e auto lungo l’Autostrada dei Fiori: il “giallo” del conducente scomparso

Vi abbiamo già parlato dello scontro mortale tra una Bmw X3 e un camion, avvenuto all’altezza della galleria San Bartolomeo in corrispondenza del km 137 dell’Autostrada dei Fiori.

Gli aggiornamenti dell’ultimo minuto ci hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti. L’incidente si è verificato a fronte di uno scambio di carreggiata per lavori di manutenzione. L’auto, a quanto si è appreso, avrebbe invaso la corsia del camion finendo per impattare violentemente.

Il 56enne di origine moldava a bordo della vettura, nonostante i soccorsi tempestivi, non è riuscito a sopravvivere allo schianto. Ricoverati in gravi condizioni anche la donna seduta nel sedile anteriore (trasportata in codice rosso) e il 32enne che guidava il camion.

È invece ancora mistero sul conducente della vettura, che successivamente all’impatto avrebbe abbandonato il veicolo per darsi alla fuga. Di lui, al momento, sembrerebbero essersi perse completamente le tracce.

Le forze di polizia, al lavoro per ricostruire la dinamica del violento impatto, non mancheranno di far luce anche sul giallo del conducente “scomparso”.