È morto questa mattina in una clinica Sinisa Mihajlovic, ex tecnico e calciatore serbo che da anni lottava contro una malattia diagnosticatagli nel 2019.

Di Marco Spartà

16 dicembre 2022

È morto Sinisa Mihajlovic: aveva 53 anni

Il mondo del calcio in lutto: è morto all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic. Il decesso questa mattina stamane in una clinica di Roma, dove l’ex allenatore del Bologna, che da tre anni lottava contro una leucemia, si trovava ricoverato.

A dare la terribile notizia sono stati gli stessi familiari dell’ex calciatore serbo attraverso un comunicato diffuso alla stampa. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia di Mihajlovic da parte di tifosi e vari appartenenti al mondo del calcio.

Mondo del calcio in lutto, è morto Sinisa Mihajlovic: da tre anni lottava contro una leucemia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Si è spento questa mattina, venerdì 16 dicembre, in una clinica di Roma Sinisa Mihajlovic. Nel 2019, l’ex allenatore del Bologna aveva annunciato, nel corso di una conferenza stampa, di essere affetto da una leucemia mieloide acuta. L’annuncio è stato dato dalla famiglia stessa con un comunicato. Nella nota, come riporta La Gazzetta dello Sport, i familiari hanno voluto ringraziare anche i medici dell’ospedale Sant’Orsola che hanno seguito l’ex giocatore serbo nel corso della malattia contro cui ha lottato sempre come un guerriero senza mai arrendersi.

Nonostante le cure in ospedale, tra cui il trapianto di midollo osseo, il tecnico non ha mai abbandonato la sua squadra. Al Bologna Mihajlovic era arrivato nel gennaio del 2019 dopo l’esonero di Filippo Inzaghi. Il divorzio ad inizio settembre scorso dopo un inizio non brillantissimo dei rossoblù in campionato che aveva spinto la società ad affidare la squadra a Thiago Motta.

Durante la sua carriera da calciatore aveva vestito le maglie di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio ed Inter vincendo ben 16 trofei, tra cui una Coppa Campioni nella stagione 1990-1991 durante l’avventura alla Stella Rossa. Appese gli scarpini al chiodo, Mihajlovic aveva intrapreso la carriera da allenatore come vice di Mancini all’Inter per poi passare proprio al Bologna.

Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore pic.twitter.com/1ebCMHZoRf — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) December 16, 2022

Innumerevoli i messaggi di cordoglio susseguitesi nelle scorse ore. Tra questi anche quello del Bologna che postando una foto del serbo ha scritto sui social: “Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore”.