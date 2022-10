“Hai notevoli capacità”, Veronica Gentili ama farlo sempre. Il VIDEO estremo fa rabbrividire

Veronica Gentili fa vedere a tutti i suoi fan come si fa. Il video è troppo e qualcuno dice: “Ho i brividi”. Ecco cosa combina la bella giornalista.

Nata a Roma il 9 luglio del 1982, Veronica Gentili è una conduttrice che ha esordito nel mondo televisivo e nello specifico quello del grande schermo recitando nel film di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai.

Dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica, da una svolta alla sua vita e nel 2015 diventa giornalista pubblicista ed inizia a scrivere sul Fatto Quotidiano, nel frattempo cura anche un blog.

All’inizio della sua carriera era ospite fissa di alcuni programmi televisivi come La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break su La7, nel 2018 c’è la svolta, ricopre il ruolo di co-conduttrice a Stasera Italia in onda in prima serata su Rete 4 e nel fine settimana Stasera Italia Weekend.

E’ davvero troppo per i fan, Veronica fa venire i brividi

La giornalista è una persona molto riservata, si sa davvero poco sulla sia vita. Si sa solo che è fidanzata con Massimo, il cognome è ignoto, lavora al cinema come sceneggiatore e stanno insieme da 7 anni, attualmente non hanno figli.

Veronica Gentili posta un video sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan. Nulla di strano se non fosse per il fatto che siamo a metà ottobre e la bella giornalista sta nuotando beatamente in una piscina. In molti hanno commentato la breve clip: “Ho i brividi, ma come fai?”, scrive qualcuno, “Che freddo, brrrrr”, risponde qualche altro.

La conduttrice televisiva, come didascalia del suo video scrive: “Never ending summer – Mai senza estate”, un segno tangibile del fatto che la bella stagione rimane il suo mood preferito.

Oltre a provar freddo solo guardando, qualche altro fan commenta: “Hai notevoli capacità”, effettivamente lo stile della giornalista è perfetto.

