Uomo trovato morto e senza vestiti in auto: indagini in corso

Privo di vita e senza vestiti all’interno della sua vettura parcheggiata. Così è stato trovato ieri sera l’uomo di 69 anni di Roma, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine qualche ora prima.

Sono scattate, dunque, le ricerche che, purtroppo, si sono concluse in tarda serata con il drammatico ritrovamento. Ora la Polizia della Capitale sta indagando per chiarire cosa sia accaduto al 69enne e quali siano le cause del decesso. Non è esclusa alcuna ipotesi.

Terrificante scoperta nella tarda serata di ieri, domenica 16 ottobre, a Roma. Un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, parcheggiata viale Battista Bardanzellu, nel quartiere Colli Aniene.

Tutto è partito nella mattinata di ieri, quando, riportano i colleghi della redazione di Roma Today, i parenti hanno chiamato le forze dell’ordine spiegando di non avere più notizie del 69enne che aveva lasciato la sua abitazione per sbrigare delle commissioni. Ricevuta la segnalazione, gli agenti della Polizia hanno attivato le ricerche, terminate intorno alle 22 con il ritrovamento del corpo nella sua auto. Il cadavere è stato trovato nudo riverso sul sedile lato conducente.

Sul posto, oltre agli agenti del commissariato di San Basilio, sono accorsi il medico legale, che ha constatato il decesso, e gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi della redazione di Roma Today, nell’abitacolo non sarebbero stati rinvenuti gli indumenti e gli effetti personali del 69enne.

Ora gli investigatori dovranno ricostruire le ultime ore dell’uomo e risalire alle cause della morte. Gli inquirenti ad ora non escluderebbero nessuna ipotesi, comprese quella della rapina e del furto. A dare maggiori risposte saranno le indagini ed i successivi accertamenti. L’autorità giudiziaria potrebbe decidere di stabilire l’esame autoptico sulla salma.

