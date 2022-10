“Storie italiane”, spoiler su “Ballando con le stelle”: succederà presto

“Storie italiane” apre la settimana con i commenti su “Ballando con le stelle” e Eleonora Daniele ha invitato in studio degli ospiti speciali, cosa è uscito fuori

Eleonora Daniele è tornata su Rai 1 con “Storie italiane”, programma di attualità e cronaca molto amato dal pubblico italiano tanto che non perde occasione di seguirlo. La trasmissione sta ottenendo successi strepitosi, soprattutto quando si parla di argomenti riguardanti lo spettacolo e la televisione.

Il lunedì mattina, la conduttrice ha ormai appuntamento fisso con una cerchia di ospiti con cui commentare “Ballando con le stelle”, tra questi c’è anche Guillermo Mariotto che ha rivelato qualche dettaglio su una delle coppie più simpatiche della trasmissione.

“Storie italiane”, il commento di Mariotto sulla star di “Ballando con le stelle”

Guillermo Mariotto non perde occasione di ironizzare e dire la sua su alcuni concorrenti della trasmissione dove da anni è uno dei giudici. Le sue battute rimbombano tra il pubblico e a volte lasciano l’amaro in bocca, ma non vanno mai oltre.

Iva Zanicchi nel giro di due puntate è già finita nel mirino, infatti la settimana passata aveva insultato, seppure scherzando, la giudice più temuta Selvaggia Lucarelli che si è sentita offesa ed ha invocato le sue scuse, senza mai riceverle.

Al posto suo si è scusata Milly Carlucci in diretta durante la trasmissione. Sui social si sono scaturite polemiche nei confronti di entrambe le dirette interessate.

Così Eleonora Daniele ha deciso di riprendere in mano l’argomento ed ha lasciato la parola all’ospite Mariotto che ha affermato: “Le ho dato due perché è un numero chiave per lei, vedrai come Iva migliorerà nel corso della trasmissione”.

A quelle parole ha risposto un’altra invitata in studio spiegando che secondo lei i giudici sono un po’ troppo severi con la cantante, ma la risposta di Guglielmo non è tardata ad arrivare: “L’ha proprio messa in moto la iva, adesso vedrai la Iva di sabato sera. L’ha stuzzicata la nonna”.

Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli: è tregua?

Intanto molti si chiedono se tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli sia arrivato un momento di tregua. Il programma è appena iniziato e le due stanno già oltre. Il post della giudice della scorsa settimana ha diviso il pubblico in due parti: da un lato i sostenitori dell’opinionista e dall’altro quelli che supportano la cantante.

Ad ogni modo nell’ultima puntata andata in onda il 15 ottobre, la Lucarelli dopo aver visto l’esibizione della concorrente ha affermato: “L’insulto te lo perdono, ma questo ballo no – poi ha aggiunto – C’è una sudditanza psicologica nei tuoi confronti. Io rimango dell’idea che il ballo sia un’altra cosa”.

Le sue parole sono state riferite in modo ironico e per adesso sembra che le due abbiano messo un punto su quanto accaduto. Ma è ancora troppo presto per confermarlo.

