Lutto nel mondo della musica: è morto Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri

Addio a Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e poveri aveva 80 anni. Franco Gatti è morto a Genova.

Ad annunciare la notizia pochi minuti fa l’ANSA che ha dato comunicazione della scomparsa di Franco Gatti sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco“, dicono addolorati.

Aveva lasciato il gruppo proprio quest’anno dopo la tanto conclamata reunion del 2020 che aveva visto il quartetto amatissimo, composto da Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena di nuovo insieme dopo 40 anni.

Franco Gatti, “Il baffo”, aveva abbandonato il suo gruppo una prima volta nel 2016 per poter trascorrere maggiore tempo con la sua famiglia. Ricordiamo che nel 2013 era morto il figlio Alessio e questo dolore in lui non si è mai sopito.

Franco Gatti, chi era “Il Baffo” dei Ricchi e Poveri

Gatti dopo la prima reunion sul palco di “Sanremo” aveva provato a darsi una seconda possibilità, poi per la pandemia aveva impedito a tutti gli effetti la realizzazione di alcuni concerti speciali che la band aveva in programma.

Il cantante era nato a Genova il 4 ottobre 1942 ed è noto come componente dell’originario quartetto musicale dei Ricchi e Poveri, poi diventato trio, con brani inediti che hanno fatto cantare e ballare per tutti gli anni Settanta e Ottanta.

Era sposato con Stefania Picasso dalla quale aveva avuto due figli, un maschio e una femmina, Federica e Alessio.

Il ragazzo è stato trovato morto nella sua abitazione a Nervi quando aveva appena 23 anni a causa di un cocktail di alcol e droga.

“Ha fatto una cazzata, la prima della sua vita – disse Gatti intervistato poco dopo – con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così“.

Una perdita incredibile che ha completamente modificato gli equilibri interni della famiglia di Gatti.

