Il metodo infallibile per risparmiare sotto la doccia: ecco le regole da seguire

Risparmiare si può, anche sotto la doccia. Scoprite alcuni trucchi per ridurre al massimo gli sprechi.

Un un periodo di crisi economica ed ambientale, non c’è nulla di meglio dei prodotti naturali per far fronte al costante sentimento di oppressione che ci sentiamo addosso. I prodotti naturali sono dei validi alleati per la cura della pelle e possono anche aiutare a migliorare la concentrazione o a risolvere piccoli problemi di salute.

Anche per quanto riguarda la cura dei capelli, i prodotti naturali vi rivelano una buona alternativa a quelli industriali. Permettono infatti di risparmiare ottenendo risultati altrettanto buoni e senza nuocere all’ambiente. Vediamo dunque tre diversi tipi di maschere per capelli da utilizzare in alternativa al comune balsamo da supermercato.

Risparmiare sotto la doccia: poche e semplici regole

Maschera al miele: si tratta del prodotto fai da te forse più utilizzato in assoluto. Il miele dona infatti un effetto seta ai capelli spenti ed aiuta a districare senza appesantire. Per realizzare questa maschera vi basterà mescolare in una terrina un tuorlo d’uovo, un cucchiaino di miele e 3/4 cucchiai di olio vegetale o olio di mandorle. Mescolate ed applicate sui capelli dopo lo shampoo, poi risciacquate abbondantemente. Si tratta di una maschera che deve essere utilizzata fresca e non può essere conservata più di due giorni in frigo. Maschera all’aceto: si tratta in questo caso di un balsamo dalla consistenza un po’ più liquida. Unite una tazza e mezzo d’acqua e un bicchiere d’aceto, poi bagnate i capelli con il composto. Lasciate agire per 20 minuti prima di sciacquare.

3. Olio di cocco: questo olio può anche essere utilizzato da solo come prodotto per rendere i capelli più morbidi e lucenti. Applicatelo sui capelli dopo lo shampoo e tenete in posa per una manciata di minuti. In caso di capelli particolarmente sfibrati, potete aggiungere dei miele riproducendo la stessa maschera del punto 1.

