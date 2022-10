Un giallo a Taranto, due coniugi sono stati trovati morti ma un particolare non passa inosservato. Ecco di cosa si tratta.

Una vicenda che appare come un giallo, due coniugi sono morti ma i corpi sono stati ritrovati in due case diverse. Al momento gli inquirenti stanno indagando per avere maggiori informazioni ma l’ipotesi è quella dell’omicidio-suicidio ma qualcosa non quadra. A dare l’allarme il figlio che preoccupato ha pensato bene di allertare le forze dell’ordine.

La vicenda, ecco come sono andati i fatti

A Taranto, in due posti diversi della città, sono stati trovati morti moglie e marito. I due corpi giacevano inermi ed è subito giallo sulla vicenda. Stando ad una prima ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, l’uomo aveva 50 anni e potrebbe (questo è da verificare) aver ucciso la moglie di 52 anni.

La donna è morta soffocata mentre lui si sarebbe tolto la vita impiccandosi in un altro appartamento della zona. Da quello che è emerso la donna soffriva di problemi di salute ma questo è ancora da verificare.

Roberto Delli Santi era un sottoufficiale della Marina militare, il suo cadavere è stato trovato in una villetta in zona San Vito, si è tolto la vita impiccandosi. La donna, Silvia Di Noi, è stata trovata morta con uno strofinaccio in bocca, in casa della coppia in viale Virgilio.

Il figlio ha allertato i scirrosi in quanto non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e per questa ragione aveva paura che fosse accaduto qualcosa di brutto. I familiari si sono recati presso l’appartamento di famiglia facendo la macabra scoperta.

Gli agenti hanno subito cercato di mettersi in contatto con l’uomo 50enne, l’hanno trovato impiccato in un’altra zona. Non è stato trovato nessun biglietto quindi questo rende ancora tutto più difficile da decifrare.

Sono stati interrogati amici e parenti delle vittime, nessuno aveva notato nulla di strano e per ora non ci sono elementi utili per capire il reale andamento dei fatti.

