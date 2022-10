Charlene di Monaco cambia look: capelli bianchi e quasi a zero. Sudditi increduli, che succede?

La sovrana ha fatto una breve visita alla SPA, la Società per la Protezione degli Animali di Monaco, e per l’occasione ha scelto di sfoggiare un look molto diverso da quello a cui siamo abituati.

Non si avevano sue tracce ormai da 15 giorni, in molti temevano per la sua salute o in una possibile ricaduta. Eppure, pochi giorni fa però Charlene di Monaco ha fatto nuovamente il suo ingresso in società mostrando tutta la sua algida (è il caso di dirlo in questo caso) presenza per una visita veloce alla SPA, la Società per la Protezione degli Animali di Monaco.

La moglie di Alberto è da sempre vicina al mondo degli animali e da anni sostiene il settore con la sua fondazione. Per l’occasione la stampa locale l’ha immortalata mentre si spostava tra le aree della Società monegasca, intenta a parlare con i responsabili e ad accarezzare gli animali.

L’avevamo vista assistere alle sfilate di Akris e di Louis Vuitton alla recente “Paris Fashion Week”, poi Charlene era di nuovo sparita. Il suo ritorno però è stato in grande stile, con un colpo inaspettato per tutti i suoi sudditi, rimasti letteralmente incuriositi dal cambio look repentino.

Charlene di Monaco, look “glaciale” sconvolgente!

Ormai la conosciamo per via del suo immancabile caschetto cortissimo biondo platino che le incornicia il viso e le regala un’aria quasi fanciullesca. Però anche lei ama cambiare come ogni donna (o quasi).

All’evento presso la SPA, Charlene infatti ha sfoggiato un taglio ancora più corto, accentuato solo da un lieve ciuffo, e un colore tendente al bianco acceso più che platino. Un bel mix and match che ben si sposa con la sua carnagione diafana e i lineamenti dolcissimi.

Se per molti è stato l’ennesimo colpo di testa, per altri invece è un vezzo moderno che la regnante si è concessa e che le dona particolarmente.

Quel che è certo è che per l’evento pubblico ha scelto di indossare ancora una volta il brand Akris, suo preferito ormai da diversi mesi: lupetto nero abbinato con pantaloni beige a vita alta molto attillati.

Ai piedi invece eleganti ballerine a rete con punta affusolata nere, brandizzate Louboutin. Come suo solito nessun gioiello troppo appariscente e vistoso, solo dei piccoli orecchini ai lobi e alcuni bracciali di cuoio al polso.

