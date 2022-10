La scorsa notte a San Severo, in provincia di Foggia, un uomo di 98 anni è stato ucciso dal figlio che è stato trasferito in carcere. Sul posto i carabinieri.

Omicidio durante la scorsa notte in un appartamento a San Severo, in provincia di Foggia. Un uomo di 57 anni, affetto da schizofrenia, avrebbe aggredito ed ucciso il padre 98enne colpendolo con diverse coltellate.

Le urla della vittima avrebbero destato l’attenzione dei vicini di casa che hanno chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere dell’anziano ed il figlio in stato di choc. Il 57enne è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un uomo di 98 anni è stato assassinato la notte scorsa, tra giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, a San Severo, comune della provincia di Foggia.

L’anziano, di cui non si conosce ancora l’identità, secondo quanto appreso dai colleghi di Fanpage, sarebbe stato aggredito nella sua abitazione dal figlio, un 57enne affetto da una grave forma di schizofrenia che viveva in un altro appartamento nello stesso condominio. Quest’ultimo avrebbe colpito ripetutamente il genitore con un coltello. A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni vicini di casa che hanno sentito le urla provenire dall’appartamento, sito nel pieno centro del comune in Corso Vittorio.

Subito dopo, i carabinieri si sono precipitati presso l’abitazione rinvenendo il corpo senza vita del 98enne, accanto il figlio in evidente stato di choc con ancora il coltello da cucina tra le mani. I militari dell’Arma hanno disarmato il 57enne, non con poche difficoltà, poi lo hanno bloccato ed infine accompagnato, scrive la redazione di Fanpage, in carcere per essere interrogato dagli inquirenti.

Ora sono in corso le indagini sul caso che dovranno appurare con certezza la dinamica del delitto che ha scosso l’intera comunità di San Severo. Da quanto emerso, pare che non si sia trattato di un episodio isolato: il 57enne in passato, circa 20 anni fa, pare abbia aggredito i due genitori ferendoli lievemente.

