Prezzi carburanti, si registra un lieve calo a livello nazionale

Stando alle ultime rilevazioni, nella giornata di oggi si è registrato un lieve calo dei prezzi medi nazionali dei carburanti sia in modalità self che al servito.

Una piccola boccata d’aria per gli automobilisti e gli autotrasportatori dopo settimane di rincari. Secondo quanto rilevato nell’ultimo rapporto di Quotidiano energia, i prezzi di diesel, benzina e Gpl hanno subito un lieve ribasso dopo gli aumenti dei mesi scorsi in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Cali sia in modalità self service sia al servito.

Prezzi carburanti, lievi cali dopo gli aumenti delle scorse settimane: il rapporto di Quotidiano Energia

La guerra scoppiata ormai mesi fa in Ucraina ha provocato un sensibile aumento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime. Rincari che hanno inciso sulle tasche degli italiani. Oggi in merito arriva, però, una buona notizia con il lieve calo dei prezzi carburanti a livello nazionale. A rilevarlo, come di consueto è il rapporto stilato da Quotidiano Energia. Nel dettaglio, riporta l’agenzia Ansa, il costo medio nazionale della benzina in modalità self scende da 1,695 a 1,692 euro a litro con quelli dei vari marchi compresi tra 1,679 e 1,700 euro al litro (no logo 1,688). Il diesel, invece, sempre in modalità self, ha un prezzo medio di 1,880 euro rispetto all’1,883 della giornata precedente. La forbice tra i vari marchi, invece, varia da 1,873 a 1,886 euro al litro (no logo 1,885).

Prendendo in esame i prezzi medi in modalità servito, diesel e benzina scendono rispettivamente a 2,024 (prezzi dei vari marchi tra 1,962 e 2,078 euro al litro con no logo a no logo 1,935) e a 1,840 euro al litro (prezzi delle compagnie tra 1,770 e 1,901 euro al litro, no logo 1,742).

Infine, riferiscono i colleghi dell’Ansa, è stato rilevato che il prezzo del Gpl varia dai 0,781 a 0,801 euro al litro (no logo 0,769), mentre quello medio del metano auto tra 2,381 e 3,031 euro al litro (no logo 2,378).

