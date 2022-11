Dimagrimento localizzato, fa davvero miracoli? La verità ti sconvolgerà

È possibile dimagrire esclusivamente in una zona del corpo? Tutto quello che la scienza ci dice sul dimagrimento localizzato.

Quando si parla di dimagrimento localizzato si intende la possibilità di eliminare il cosiddetto “grasso localizzato”, quella parte di tessuto adiposo che si trova solo in alcune parti del nostro corpo. Tale quantità di adipe varia da persona a persona a seconda di fattori genetici, stili di vita e caratteristiche specifiche quali età e soprattutto genere sessuale. Le donne, infatti, tendono ad accumulare grasso sui fianchi e le cosce (adiposità ginoide), mentre gli uomini sull’addome (adiposità androide). Il cosiddetto “dimagrimento localizzato” dovrebbe dunque puntare ad eliminare parte del tessuto adiposo localizzato in queste aree.

Ma si tratta davvero di qualcosa di realizzabile? Solo la scienza può darci risposte a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vetro da buttare? Quattro modi geniali di riutilizzarlo: la tua casa non sarà più la stessa

Dimagrimento localizzato: tutto quello che c’è da sapere

Sembra che il dimagrimento localizzato sia solo un mito da sfatare. Secondo lo stato attuale della ricerca, infatti, non esiste alcun modo per direzionare il dimagrimento verso una parte specifica del corpo. L’intero organismo risponde ai processi innescati dall’attività fisica e da una dieta ipocalorica e di conseguenza il dimagrimento è sempre complessivo e mai specifico. Si tratta dunque di un luogo comune infondato al pari di quello che negli anni ha portato molti adolescenti a privarsi di cibi come la pasta o gli zuccheri semplici.

Ciò non significa ovviamente che non esistano modi per dimagrire o lavorare su certe parti del corpo piuttosto che altre. Una scelta sostenibile è quella di seguire una dieta ipocalorica per l’intero organismo ed al contempo focalizzare l’allenamento sull’area che si preferisce “scolpire”. Anche in questo caso, tuttavia, rimane importante agire con cognizione di causa e ricordare che il corpo necessita sempre del giusto equilibrio. Una dieta ed un allenamento calibrati sulla persona rimangono dunque la scelta vincente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Capelli secchi e sfibrati? L’alleato che non ti aspetti si trova in cucina

Siete interessati a saperne di più su dimagrimento localizzato ed altri miti da sfatare? Continuate a seguirci qui su Yeslife.it