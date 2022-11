La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha lasciato il pubblico interdetto. La sua dichiarazione spiazza tutti, è davvero inaspettata.

La bella e brava Silvia Toffanin continua ad essere molto impegnata in televisione, con il suo programma Verissimo, in onda nel fine settimana (sabato/domenica) su Canale 5. La conduttrice è molto amata e negli anni ha mostrato la sua sensibilità, si è fatta conoscere, ha avuto più di un’occasione per farsi valere e questo, è stato senza dubbio un grande traguardo.

Spesso viene etichettata come una privilegiata dal momento che è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, patron di casa Mediaset, ma lei ci tiene a sottolineare che il padre dei suoi figli non c’entra con la sua carriera, è tutta farina del suo sacco.

Sta facendo molto discutere la sua dichiarazione inaspettata, Silvia ha fatto una bellissima sorpresa al suo pubblico che rimane senza parole.

Il segreto spoilerato in diretta tv, incredibile

Il successo che ha raggiunto Silvia è davvero incredibile, nel corso dell’ultima puntata ha stupito il pubblico in studio e a casa con una dichiarazione, tutti sono rimasti senza parole e felicissimi allo stesso tempo.

Gli ospiti scelti per ogni puntata sono di volta in volta una sorpresa, le storie che racconta la conduttrice sono toccanti, ricche di emozioni e piacciono moltissimo a tutti. Per questo motivo, in anteprima, ha svelato cosa avremmo visto prossimamente in diretta televisiva.

Il 13 novembre sarà ospite Tiziano Ferro, uno dei cantanti italiani più amati al mondo. Silvia non ha resistito ed ha voluto comunicare la notizia al pubblico che senza parole ha applaudito per l’emozione.

Naturalmente, spiega la conduttrice, sarà una puntata molto speciale, è stata intitolata Io sono Tiziano, un momento nel quale il cantante ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita. Ne vedremo delle belle.

