Juventus-Lazio, le pagelle e il tabellino del posticipo dell’ultimo turno di serie A di questo fantastico 2022.

La Juventus sta vivendo il miglior momento di forma di questo 2022: i bianconeri sono reduci da 5 vittorie consecutive e ospitano allo Stadium la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Sfida d’alta quota quindi, con le due compagini che puntano a conquistare un piazzamento tra le prime quattro. L’obiettivo della Juve, in realtà, è sempre lo scudetto ma il Napoli di quest’anno sembra al momento irraggiungibile.

Nel primo tempo, la Juventus parte benissimo e crea subito diverse occasioni: Provedel e un pizzico di sfortuna non fanno esultare i tifosi. Poco prima del duplice fischio, però, arriva la svolta: al minuto 44, Kean è autore di un gol sensazionale che porta in vantaggio i suoi. Si va quindi negli spogliatoi sull’1 a 0.

Nella seconda frazione, ancora uno scatenato Kean trova il raddoppio sfruttando la respinta corta di Provedel. La Lazio non riesce a reagire e nel finale subisce anche il terzo gol: Milik chiude la sfida mettendo il punto esclamativo alla sua super partita. Sesta vittoria consecutiva per i bianconeri, che salgono così a 31 punti, a -10 dal Napoli capolista. Allegri spera di recuperare tutti per la ripartenza di gennaio: la Juve ha tutte le carte in regola per tornare nella lotta scudetto.

Juventus-Lazio le pagelle e il tabellino

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Bremer 6.5, Gatti 6, Danilo 6.5; Cuadrado 6.5, Fagioli 6.5, Locatelli 6.5, Rabiot 7, Kostic 6.5 (Chiesa 6); Kean 8; Milik 7.5 . All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel 5; Hysaj 4.5 (Gila s.v), Casale 5, Romagnoli 4, Marusic 5; Milinkovic-Savic 4 (Antonio s.v), Cataldi 5.5, Basic 5.5; Romero 5, Felipe Anderson 5.5, Pedro 5. All. Sarri

