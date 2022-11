La scorsa notte a Pozzuoli, in provincia di Napoli, un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale in scooter. Gravissima l’amica.

Una vita spezzata a soli 15 anni in un tremendo incidente stradale. È accaduto la scorsa notte a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’adolescente si trovava, insieme ad un’amica, a bordo di uno scooter che ha impattato conto una vettura.

Dopo lo scontro, i due ragazzini sono caduti sull’asfalto. All’arrivo dei soccorsi per il 15enne non c’è stato nulla da fare, mentre l’amica è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora versa in condizioni gravissime. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Gravissimo incidente stradale la scorsa notte, tra domenica 13 e lunedì 14 novembre, a Pozzuoli, comune in provincia di Napoli. Il bilancio è di un morto e di un ferito in gravi condizioni. A perdere la vita un ragazzo di soli 15 anni, residente in città nel rione Toiano.

Dalle primissime informazioni, apprese da alcune fonti locali e dai colleghi di Fanpage, il 15enne viaggiava su un uno scooter insieme ad un’altra ragazzina. Mentre i due percorrevano via Raimondo Annecchino, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo a due ruote è entrato in collisione con una vettura. Un impatto molto violento che ha fatto terminare entrambi i giovani sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, sul luogo del terribile scontro è arrivato lo staff medico del 118. Per il 15enne era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. L’altra ragazzina, invece, è stata caricata sull’ambulanza e trasportata in codice rosso in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni. La prognosi è riservata.

I rilievi e gli accertamenti per risalire all’esatta dinamica dell’impatto sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale del comune nel napoletano. Tra le ipotesi al vaglio, scrive Fanpage, anche quella di un possibile sorpasso di uno dei due mezzi coinvolti.