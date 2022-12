Un giovane padre di 35 anni è morto ieri mattina a Praiano, in provincia di Salerno, in un drammatico scontro tra una moto ed uno scooter lungo la statale 163.

Di Marco Spartà

5 dicembre

Tragedia sulla statale: un morto e tre feriti

Incidente mortale nella tarda mattinata di ieri lungo la statale 163 a Praiano, in provincia di Salerno. Uno scooter, su cui viaggiavano un 35enne ed il fratello, si è scontrato con una moto, a bordo della quale si trovavano due persone.

Nell’impatto ha perso la vita il 35enne, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dal personale medico del 118 intervenuto sul posto. Oltre ai soccorritori sono arrivate anche le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Un ragazzo è morto nella tarda mattinata di ieri, domenica 4 dicembre, in un tragico incidente stradale. Il sinistro è avvenuto sulla statale 163 nel territorio di Praiano, piccolo centro della provincia di Salerno. La vittima è Massimo De Rosa, 35enne residente in paese.

Il giovane si trovava alla guida di uno scooter, su cui viaggiava anche il fratello. Per cause ancora da chiarire, all’altezza di una curva, riporta la redazione de Il Mattino, il mezzo si è scontrato con una moto di grossa cilindrata, a bordo della quale vi erano un 53enne ed un suo amico. L’impatto è stato molto violento ed i quattro occupanti sono terminati sull’asfalto.

Sul posto i soccorsi ed i carabinieri

In pochi minuti, allertati da alcuni automobilisti in transito, sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di diverse ambulanze. I soccorritori hanno provato disperatamente a rianimare Massimo, ma dopo svariati tentativi si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte: troppo gravi le lesioni riportate. Le altre tre persone, rimaste ferite non gravemente, sono state trasportate presso l’ospedale Costa d’Amalfi.

Sul posto hanno lavorato i carabinieri della stazione locale ed i colleghi della compagnia di Amalfi, occupatisi dei rilievi di legge per stabilire la dinamica dello scontro. Il conducente della moto, sottoposto agli esami del caso, stando a quanto riferisce Il Mattino, sarebbe risultato positivo alla cannabis.

Lascia una figlia di 4 anni

La notizia della morte di Massimo De Rosa, che lascia la moglie ed una figlia di soli 4 anni, ha sconvolto l’intera comunità locale.