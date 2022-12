Serena Autieri alza le mani: “Non sono stata io”. Il dettaglio che non passa inosservato – FOTO

Serena Autieri fa sognare ad occhi aperti, in corto è ancora più bella e a tal proposito alza le mani: “Non sono stata io”

Di Alessia Conte

03 Dicembre 2022

Chi è Serena Autieri

Un’artista completa a 360°, ecco chi è Serena Autieri. Dopo essersi diplomata all’Istituto d’arte di Napoli si iscrisse alla facoltà di architettura non portando mai a termine gli studi. La passione per la recitazione era troppo forte e decise di seguire il cuore e non la testa, a vent’anni ha stravolto completamente la sua vita buttandosi a capofitto nel mondo dell’arte scenica. Nel 1997 Serena incise il suo primo schermo e consolidò, la sua figura sul piccolo schermo, diventando così pian piano un volto noto in diverse fiction di successo, spettacoli e rappresentazioni teatrali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Vita privata dell’attrice e cantante

La sua vita amorosa è sempre stata sotto i riflettori, tra la rosa di nomi che si sono accompagnati a Serena Autieri ricordiamo Gabriel Garko, Giovanni Malagò, Guido Lombardo, Luca Capuano, Matteo Marzotto e Guido Maria Brera. Nel 2010 finalmente il cuore della bella attrice trova pace con Enrico Griselli, i due si sposano e mettono al mondo una figlia.

La foto che ha mandato in tilt il web

Il web è letteralmente impazzito per Serena Autieri, cantante, attrice, presentatrice, modella, la bella napoletana ha conquistato il pubblico che la segue ormai da tantissimi anni. Una foto ha catturato l’attenzione dei follower, soprattutto dei maschietti, un vestitino grigio decisamente corto e scollato in modo vertiginoso. Con fare burlesco Serena alza le mani e sorride maliziosamente all’obiettivo “Comunque qualsiasi cosa sia successa, non sono stata io …ma poi, secondo voi, che cosa sarà successo?”, scrive sui social. Sicuramente qualcosa di importante bolle in pentola per la sua straordinaria carriera ma al momento non è dato sapere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

I commenti che scaldano il cuore

I commenti sono davvero milioni, tutti di apprezzamento, i cuoricini di Instagram scaldano il cuore in queste imminenti feste natalizie. La bella e talentuosa Serena Autieri ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan, un’artista completa che dona un sorriso in qualunque circostanza, la sua leggerezza d’animo è il suo bigliettino da visita.