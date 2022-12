Ivana Spagna, confessione sconvolgente: “Volevo uccidermi”, il motivo

Ivana Spagna ha confessato di volersi ammazzare, la confessione ha lasciato i fan senza parole, a farla desistere dal gesto, la sua gattina

Di Alessia Conte

05 Dicembre 2022

Ivana Spagna, vita e carriera

Ivana Spagna è una delle cantanti più amata ed apprezzata nel panorama musicale italiano, l’artista ha 67 anni ed ha amato il mondo dell’arte fin da piccolissima, traguardo dopo traguardo è riuscita ad arrivare alla meta scalando la vetta delle celebrità. La vita della cantante è stata segnata da un avvenimento molto spiacevole, in uno dei suoi famosi tour ha subito un aborto spontaneo e probabilmente per questo motivo ha deciso di non avere più figli in vita sua. La carriera di Ivana è stata costellata di successi anche se una dichiarazione ha lasciato il pubblico di Verissimo senza parole.

Ivana distrutta nella mente e nel fisico

La cantante ha confessato a Verissimo, al salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, che voleva uccidersi in quanto si sentiva sopraffatta dalla vita: “Ero distrutta nella mente e nel fisico e dopo la fine della tournée ho avuto quel brutto pensiero”, ha raccontato Ivana sottolineando che la malattia della madre l’ha sconvolta e sfinita ma nonostante tutto è riuscita a portare a termine gli impegni lavorativi.

La sua gattina l’ha salvata e poi ha pianto

L’artista l’ha scampata, proprio nel momento esatto nel quale si stava abbandonando e stava per porre fine alla sua esistenza, la sua gattina ha miagolato e lei si è svegliata. “Quando ho realizzato quello che stavo per fare, l’ho presa in braccio e ho pianto” .”Troppo comodo togliersi di mezzo, così si porta dolore a chi ci ama. Ho tanti periodi di crisi ma vado avanti, anche per i miei gattini”. Una storia a lieto fine che ha fatto riflettere sul valore della vita, come spesso accade si preferisce porre fine alla quotidianità vissuta come un peso ed un tormento, a volte basta solo cambiare prospettiva per vedere le cose da un altro punto di vista.

Come sta Ivana oggi

Ivana è una donna nuova che ama le sue giornate, per quanto il lavoro le occupi gran parte delle ore, non ha più perso la voglia di fare e di creare; in fin dei conti stiamo parlando di un’artista che ha contribuito a dare lustro al panorama musicale italiano con le sue celebri canzoni.