Nella serata di ieri a Scoglitti, frazione di Vittoria (Ragusa), una donna di 31 anni è morta in un tragico incidente stradale. Gravemente ferito il marito.

Di Marco Spartà

6 dicembre 2022

Incidente stradale a Scoglitti: un morto e due feriti

Una giovane donna di 31 anni è rimasta vittima di un drammatico incidente stradale, verificatosi nella serata di ieri a Scoglitti, frazione di Vittoria (Ragusa). La 31enne viaggiava, insieme al marito, a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’auto.

Dopo il violento impatto, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far nulla per la vittima. Trasportati in ospedale il conducente della vettura ed il marito della 31enne. Quest’ultimo verserebbe in gravi condizioni.

Scoglitti, violento scontro tra auto e scooter: morta una 31enne, feriti il marito ed un altro uomo

Incidente mortale nella serata di ieri, lunedì 5 dicembre, a Scoglitti, piccola frazione del comune di Vittoria, in provincia di Ragusa. A perdere la vita una donna di 31 anni, di cui non sono state rese note le generalità.

La donna, secondo le prime informazioni, riportate da alcune testate locali tra cui Il Giornale di Sicilia, si trovava a bordo di uno scooter, sul quale viaggiava anche il marito. Per cause ancora da chiarire, il mezzo a due ruote ha impattato contro una vettura, una Fiat Panda condotta da un uomo, in contrada Zafaglione Berdia.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare la 31enne, ma ogni sforzo non ha avuto l’esito sperato: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte, sopraggiunta per i traumi riportati nello scontro. Gravemente ferito il marito che è stato trasportato presso l’ospedale Guzzardi, dove ora si trova ricoverato. In ospedale, scrive Il Giornale di Sicilia, anche l’automobilista rimasto ferito.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare con precisione la dinamica e le cause del sinistro, non ancora del tutto chiare.