Un ragazzo di 25 anni è morto ieri sera a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, dopo essere stato travolto da un treno lungo i binari. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

6 dicembre 2022

Incidente nei pressi della stazione: morto un ragazzo

Tragedia a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, dove un ragazzo di soli 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sui binari nei pressi della stazione ferroviaria.

Lanciato l’allarme, sul luogo del drammatico episodio è arrivato un equipaggio del 118, ma per il giovane era ormai troppo tardi. Ora saranno le indagini delle forze dell’ordine, giunte sul posto, a chiarire la dinamica dell’incidente.

San Zenone al Lambro, investito da un treno vicino alla stazione ferroviaria: morto un 25enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Travolto da un treno in corsa sui binari. Così ha perso la vita un ragazzo di 25 anni nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 dicembre, a San Zenone al Lambro, piccolo centro di circa 5mila abitanti della provincia di Milano.

Per cause ancora da stabilire, intorno alle 19, il 25enne si trovava sui binari nei pressi della stazione ferroviaria quando, riferiscono i colleghi de Il Giorno, è sopraggiunto un convoglio che lo ha centrato in pieno. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati una squadra dei vigili del fuoco e gli operatori dell’Areu 118. Al loro arrivo, però, non c’è stato nulla da fare: i sanitari, dopo aver provato a rianimare il giovane, si sono arresi dichiarandone la morte. Fatali le lesioni riportate nell’incidente.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano che hanno condotto i rilievi del caso e a cui ora sono affidate le indagini. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto estremo da parte del 25enne, di cui non è stata resa nota l’identità.

Inevitabili le ripercussioni per la circolazione ferroviaria lungo la linea interessata: diversi, scrive Il Giorno, i treni cancellati e altrettanti quelli che hanno fatto registrare ritardi.