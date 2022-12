Un uomo di 71 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento di Pescara. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa.

Di Marco Spartà

6 dicembre 2022

Dramma della solitudine: uomo trovato morto in casa dopo dieci giorni

Non lo vedevano ormai da giorni e non riuscivano a mettersi in contatto con lui, così hanno deciso di chiamare i soccorsi. Giunti sul posto le forze dell’ordine ed i soccorritori lo hanno trovato senza vita nel suo appartamento.

Questa l’orribile scoperta fatta ieri pomeriggio a Pescara, dove il cadavere di un uomo di 71 anni è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione. Secondo i primi riscontri, pare che il decesso possa essere sopraggiunto almeno dieci giorni prima del ritrovamento.

Pescara, 71enne trovato morto in casa: il decesso risalirebbe ad una decina di giorni prima

Dramma della solitudine a Pescara, dove un uomo di 71 anni è stato trovato privo di vita in casa. La macabra scoperta nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 dicembre, in un appartamento, sito in un palazzo del quartiere Zanni, dove viveva da solo.

L’allarme è scattato, riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, quando i vicini di casa hanno chiamato il numero unico per le emergenze spiegando di non vedere ormai da giorni l’anziano che non rispondeva neanche al citofono. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118.

I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso ed hanno rinvenuto il cadavere del 71enne in avanzato stato di decomposizione. Da una prima ispezione del medico legale, giunto sul posto, riferiscono i colleghi di Fanpage, pare che l’uomo possa essere deceduto circa dieci giorni prima, probabilmente per cause naturali. Forse un malore fatale. Sul corpo, difatti, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

Le indagini sul caso sono affidate ai carabinieri del capoluogo di provincia abruzzese che dovranno stabilire con certezza quanto accaduto. In tal senso, l’autorità giudiziaria ha già stabilito l’esame autoptico sulla salma, trasferita in obitorio, che verrà effettuato nei prossimi giorni.