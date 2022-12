A Palermo nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno alla stazione Cardillo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

6 dicembre 2022

Tragedia alla stazione: ragazzo travolto da un treno

Aveva solo 19 anni il ragazzo che nel pomeriggio di ieri è morto investito da un treno alla stazione Cardillo di Palermo. L’adolescente, per cause ancora da chiarire, si trovava sui binari quando è sopraggiunto un convoglio che lo ha travolto.

Ad assistere alla tragedia diversi testimoni che erano presenti alla stazione e che hanno poi lanciato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e le forze dell’ordine. Inutile ogni tentativo di rianimazione per il 19enne, deceduto per le gravi lesioni riportate.

Palermo, travolto e ucciso da un treno in corsa: la vittima è un ragazzo di soli 19 anni

Un vero e proprio dramma quello consumatosi a Palermo nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 dicembre. Un ragazzo di 19 anni, di cui non si conoscono le generalità, è morto dopo essere stato travolto da un treno alla stazione Cardillo.

Ancora da determinare la dinamica dell’incidente. Stando ad una prima ricostruzione, appresa dai colleghi di Palermo Today, il 19enne si trovava sui binari della stazione quando un convoglio, diretto a Punta Raisi, lo ha centrato in pieno. A nulla è servito l’allarme del macchinista che non è riuscito ad evitare l’impatto, il tutto sotto gli occhi di diversi pendolari che hanno chiamato i soccorsi.

Pochi minuti sono bastati ad un equipaggio del 118 per giungere presso la stazione, purtroppo, però, è stato tutto inutile. Ai sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del 19enne: troppo gravi le ferite riportate.

Intervenuti, riporta la redazione di Palermo Today, anche gli agenti della Polizia Ferroviaria del capoluogo siciliano che hanno condotto i rilievi sino a sera per stabilire con precisione la dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se si possa trattare di un suicidio o di un incidente.